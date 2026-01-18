Как получить финансирование на благоустройство двора, разъяснили жителям Астаны

В рамках бесплатной акции жителям разъяснили порядок подачи инициатив, критерии отбора и ключевые требования к проектам. Особое внимание уделили тому, на что стоит обратить внимание при подготовке заявки, чтобы она была допущена к голосованию.

По данным акимата, прием проектных предложений продлится до 1 марта. В это время участникам необходимо разработать план благоустройства с описанием конкретных изменений и указанием требуемой суммы финансирования. Заявки принимаются через официальный сайт акимата района — www.saryarka.astana.kz.

После завершения приема проекты пройдут техническое обследование и анализ. Инициативы, соответствующие требованиям программы, допустят к голосованию, по итогам которого определят проекты для реализации в текущем году.

Когда жители других районов столицы смогут предложить свои проекты по обновлению дворов — читайте в нашем материале.