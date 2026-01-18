РУ
    20:28, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Как получить финансирование на благоустройство двора, разъяснили жителям Астаны

    С 20 января в столичном районе «Сарыарка» стартует прием заявок на проект «Бюджет народного участия». Жителям подробно объяснили, как подготовить проект, чтобы он прошел отбор и дошел до голосования, передает агентство Kazinform.

    Новогодняя Астана
    Фото: Kazinform

    В рамках бесплатной акции жителям разъяснили порядок подачи инициатив, критерии отбора и ключевые требования к проектам. Особое внимание уделили тому, на что стоит обратить внимание при подготовке заявки, чтобы она была допущена к голосованию.

    По данным акимата, прием проектных предложений продлится до 1 марта. В это время участникам необходимо разработать план благоустройства с описанием конкретных изменений и указанием требуемой суммы финансирования. Заявки принимаются через официальный сайт акимата района — www.saryarka.astana.kz.

    После завершения приема проекты пройдут техническое обследование и анализ. Инициативы, соответствующие требованиям программы, допустят к голосованию, по итогам которого определят проекты для реализации в текущем году.

    Когда жители других районов столицы смогут предложить свои проекты по обновлению дворов — читайте в нашем материале. 

    Теги:
    Бюджет народного участия Астана Акимат Благоустройство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
