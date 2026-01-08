Астанчане смогут предложить проекты по обновлению своих дворов

В районе Байконыр уже ведут прием заявок через официальный сайт до 1 марта. Для подачи необходимо заполнить заявку, где указать наименование и описание проекта, приложить эскиз, ориентировочную смету, а также фотографии текущего состояния территории. При желании можно прикрепить презентацию. В районе Сарайшык и Сарыарка прием заявок начнется 20 января. А в районе Нура запланирован на январь.

В акимате отмечают, что ежегодно в ходе программы в столице обновляется более 100 дворов.

В районе Есиль прием заявок будет открыт с 23 января по 1 марта 2026 года. До 5 апреля пройдет техническое обследование и анализ поступивших предложений. В районе Алматы прием заявок завершился 5 января. В настоящее время проводится анализ и проверка поступивших предложений. Голосование по проектам запланировано с 25 января по 16 февраля и пройдет на сайте районного акимата либо в приложении Egov Mobile с авторизацией через ЭЦП.

Процедура голосования за проекты пройдет с 6 по 24 апреля, после подведут итоги голосования, а затем до 4 мая экспертный совет определит первоочередность реализации отобранных инициатив.

— Проект «Бюджет народного участия» направлен на поддержку инициатив граждан по капитальному ремонту дворов, созданию скверов, парков и других общественных пространств. Программа состоит из семи этапов: образование экспертного совета, прием заявок, анализ проектных предложений, голосование, подведение итогов, составление планов работ и реализация, — напомнили в акимате.

