Без креатива: как бюджет народного участия обернулся обычными парковками и лавочками в Павлодаре

Креативные идеи?

Программу «Бюджет народного участия» запустили для того, чтобы дать возможность населению самостоятельно отчасти принимать решения по использования денег. Чиновники ждали от жителей креативного подхода и на первом этапе увидели один из таких проектов.

В 2022 году на набережной Павлодара установили Sabi Box. В помещении, оборудованном для матери и ребенка, установили пеленальный столик и здесь у женщин появилась возможность во время прогулки сменить памперс или покормить малыша. Комнату сделали, как раз, по предложению павлодарцев. Выделили на него из городского бюджета 3 миллиона тенге. Однако этот тот случай, когда похвастаться креативным подходом больше не удается. Sabi Box до сих чиновники ставят в пример.

- Данный проект стал примером инициативы, ориентированной на формирование комфортной и доступной городской среды для семей с маленькими детьми. Основные направления предложений жителей: детские игровые площадки, спортивные площадки, футбольные поля, благоустройство дворов, установка вызывных светофоров, - отметили в акимате города Павлодара.

И действительно, среди предложений от населения стали появляться все больше не проекты направленные на улучшение городской среды, а по благоустройству конкретной многоэтажки. И даже там креатива оказалось не сыскать. Одобренные заявки этого года, к примеру, установка освещения вдоль домов по проспекту Назарбаева, тротуары между домами по Максима Горького, обустройство парковки за домов по Малайсары батыра. И все эти заявки, которые еще и одобряет экспертный совет, обыденная работа городских коммунальщиков, которые ежегодно запрашивают финансирование на благоустройство. Из этих денег и без программы «Бюджет народного участия» асфальтируют дворы, прокладывают тротуары, делают освещение и детские, спортивные площадки.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Массовый наплыв

После запуска программы в 2020 году изначально заявки павлодарцы подавали не столь активно. Само собой и одобряемых было в среднем 5-6. Такая же ситуация была в 2021 году, а вот в 2022-ом чиновники вдруг объявили массовый призыв и устроили проведение приема заявок аж в три этапа. В итоге обернулось тем, что одобрили почти 300 проектов, на которые, конечно, потребовалось финансирование.

Найти деньги на такое количество проектов сразу не удалось и программа «Бюджет народного участия» превратилась в своего рода долгострой. На середину 2024 года не реализованными оставались 159 одобренных заявок павлодарцев, на данный момент их число сократилось до 94, но из этого списка большей части вовсе не суждено быть воплощенными в жизнь.

- Из числа проектных предложений, отобранных к реализации по итогам голосования граждан, на данный момент не реализовано порядка 94 проектов. Распределение по причинам: технически невозможная реализация, отсутствие свободной территории, не подлежащие реализации в рамках проекта «Бюджет народного участия», реализация оставшихся проектов будет осуществляться по мере выделения бюджетных средств, - сообщили в акимате Павлодара.

В итоге 55 проектов чиновники забраковали. И это именно те, которые были предложены в 2022 году, в период массового наплыва заявок. Остались к реализации 30.

Ситуация на сегодня

Новостройки по улице Малайсары батыра расположены, можно сказать, на окраине Павлодара. За домом пустырь, вид на кладбище и промышленные предприятия. Впереди школа №41. По программе «Бюджет народного участия» здесь должны были обустроить небольшой сквер, но пока люди в ожидании. И на парк большие надежды, учитывая местонахождение их домов.

- Я живу в этом доме четвертый год, ничего хорошего нет. Например, могли бы пустить автобус, могли бы парк, здесь ничего нет. Никакого удобства. Например у нас есть детская, а вот для таких вот молодых, нам куда то пойти, ходить, ни парка, ничего нет, - рассказала жительница дома №53 по улице Малайсары батыра Бахыт Рахимжанова.

Еще один двор, где также должны реализовать проект в рамках программы — Машхур Жусупа, 20/2. Территория не стандартная, из-за расположения в центре города места мало. Пенсионеры самостоятельно облагораживают цветниками, есть небольшая парковка и старое баскетбольное кольцо. Впрочем, ничего более. Должна же здесь появиться стритбольная площадка.

- Я бы вам сказала, что-то у нас они не хотят это делать. Мы уже просили, но нам никто ничего ни «да», ни «нет» не говорят. Так что мы уже сами старики, что можем подделаем, а что не можем, уже все, - говорит жительница дома №20/2 по улице Машхур Жусупа Юлия Елесеева.

Подобных примеров в итоге может набраться много. Хоть креатива горожане и не предложили, но их заявки на простые проекты одобрили. Люди стали ждать, и с годами терять надежду на то, что они имеют право принимать участие в благоустройстве Павлодара.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

За все время существования проекта подано 464 заявки, 322 их них на сегодня в списках одобренных. А чиновники, не воплотив в жизнь проекты прошлых лет, продолжают объявлять очередные этапы и одобрять.

- Финансирование проекта «Бюджет народного участия» осуществляется из городского бюджета. На 2025 год одобрено 6 проектных предложений, набравших наибольшее количество голосов. В 2025 году предусмотрено порядка 81,9 миллионов тенге из городского бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках проекта БНУ, - ответили в акимате Павлодара.

Стоит отметить, сами же чиновники всегда указывали, прошедшие все этапы отбора заявки реализовываться будут через год. То есть их будут включать в бюджет, соответственно выделять на них средства. На деле же такого четко отработанного плана не случилось.

Напомним, в Павлодаре строительство дренажно-ливневой системы может обойтись в 150 миллиардов тенге. На сегодня городские чиновники пытаются решить проблему периодического затопления локально, решая проблемы на конкретных участках.

Вместе с тем, павлодарцы уже на протяжении 7 лет в ожидании завершения строительства первого аквапарка. Загвоздка оказалась в отсутствии места под парковку для будущего объекта, из-за чего здание не удастся ввести в эксплуатацию.