В 150 млрд тенге может обойтись дренажно-ливневая система Павлодара

Проблему близкого расположения к поверхности грунтовых вод остро ощущают жители микрорайонов Второй Павлодар, Зеленстрой. Здесь погреба людей не раз заливало полностью. Несколько лет реализовывали проект по укладке канализационных сетей. Это стало одной из мер по уменьшению количества воды под землей, путем перевода жителей от уличных туалетов к централизованным.

Впрочем проблемы с подтоплениями в Павлодаре есть не только в микрорайонах, но и в центре города. Все эти участки знают многие водители. Особенно после проливного дождя они превращаются в огромные водоемы, где автолюбители потом долго ищут свои номерные знаки, сорванные волнами.

Решить проблему чиновники пытаются уже не первый год. Ранее в городе обустроили локальные ливневки с накопителями дождевой воды для последующей ее откачки. Сделали это на пересечении нескольких улиц, где было больше всего воды, которая в высоту достигала полутора метров.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

В 2025 году перешли к очередному этапу, и это касается нескольких улиц, в том числе, Камзина. Здесь жалобы поступают даже от жителей многоэтажек, в чьи подвалы после проливных дождей стекается вода. Откачка ассенизаторами затягивается, и люди требовали реанимировать дренажную систему.

— Учреждением «Коммунсервис» на 2025 год запланированы мероприятия — по Камзина (от Малайсары батыра до Толстого) будет проложена дренажно-ливневая система из труб. Сброс будет осуществляться в существующий канализационный самотечный коллектор по Кирова, а также озеро-накопитель возле ТРЦ Батырмол. На Чайковского — Осипенко будет проложена дренажно-ливневая система из железобетонных лотков. Сброс будет осуществляться в КНС по улице Расковой, — сообщили в акимате города Павлодара.

Помимо этого также локально проблему затопления улиц Павлодара решить намерены при помощи реконструкции дренажной системы из железо-бетонных лотков по Толстого, Чокина, Циолковского.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

Также промывают существующую сейчас подземную систему по проспекту Назарбаева, Лермонтова, Естая общей протяженностью 25 километров. Но главный вопрос остается в централизованной системе, о которой говорят много лет.

— В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование с гидрогеологической картой, включающее строительство инженерных сетей и сооружений ливневой и дренажной канализации. Проект находится на стадии прохождения госэкспертизы. Ожидаемый срок получения заключения — июль 2025 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет начата разработка проектно-сметной документации по строительству ливневой и дренажной канализации в 3 этапа, — прокомментировали в акимате города Павлодара.

Первый этап предусматривает строительство ливневки в северо-восточной части Павлодара, на втором этапе охватить намерены северо-запад Павлодара и микрорайон Зеленстрой, а уже затем перейти на южный район, включая микрорайон Дачный. Вся вода впоследствии должна уходить в Иртыш. Однако главный вопрос в стоимости. Ориентировочно ее оценивают на сегодня в 150 миллиардов тенге и такие деньги вряд ли удастся найти в городском или даже в областном бюджете.

Напомним, ранее стало известно, что из бюджета Павлодарской области дополнительно выделили 673 миллиона тенге на реконструкцию аэропорта. Общая стоимость проекта — почти 16 с половиной миллиардов тенге.