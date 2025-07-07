673 млн тенге дополнительно выделят на реконструкцию аэропорта Павлодара

Специалисты пришли к выводу, что проект реконструкции павлодарской авиагавани потребуется в общем 16 миллиардов 400 миллионов тенге. В 2024 году на эти цели было направлено 4,8 миллиарда. На эти деньги закупили необходимое оборудование.

Вместе с тем, на очередной сессии павлодарской областного маслихата рассмотрели вопрос дополнительного выделения средств из областного бюджета в этом году в объеме 673 миллиона тенге. Ранее также из областной казны было направлено 967 миллионов тенге. Таким образом, местный бюджет профинансировал проект на 1,6 миллиардов тенге. Остальные деньги направлены из республиканского бюджета.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о передаче аэропорта Павлодара в частные руки. В управлении финансов тогда пояснили, что воздушная гавань в списках на приватизацию числилась с 2020 года.

Меж тем, аэропорт акимату Павлодарской области в собственность достался в 2019 году от фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Изначально его пытались продать, но желающих не нашлось, а потому его передали в коммунальную собственность акимату.

С апреля 2025 года аэропорт Павлодара приостановил свою деятельность в связи с реализацией проекта по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Завершить работы должны к ноябрю. Также в планах обновить и здание аэропорта.