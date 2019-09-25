Павлодарский аэропорт передали в коммунальную собственность областного акимата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Несмотря на смену собственника, воздушная гавань Павлодара продолжит работу в прежнем режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы ведём текущую работу и приводим в соответствие внутренние документы предприятия, — заявила заместитель руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Павлодарской области Диана Муханова. – В будущем мы намерены привлекать к сотрудничеству новых перевозчиков и развивать маршрутную сеть. Уже 28 октября возобновляется авиарейс Павлодар – Новосибирск. С мая 2020 года лоукостер «Fly Arystan» планирует запустить рейс Павлодар – Шымкент. Кроме того, в наших планах - связать Павлодар с западными регионами страны».

Прежним собственником павлодарского аэропорта был фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Руководство фонда, по данным акимата Павлодарской области, выставляло воздушную гавань на приватизацию, однако желающих приобрести 100 процентов акций аэропорта не нашлось, поэтому стратегический объект решили передать в коммунальную собственность акимата.

«Курировать работу аэропорта будет управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта, - дополнили в акимате региона, - павлодарский аэропорт – это безубыточное предприятие, не имеющее долгов. На сегодняшний день в воздушной гавани работает более 200 человек».

Фото: pavlodarnews.kz