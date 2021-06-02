Как получить бумажную справку о вакцинации против КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач поликлиники №36 Наурызбайского района Алматы Гулжайнат Тилеген рассказала, как получить бумажную справку о вакцинации и для чего она нужна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня население может взять специальную справку о вакцинации. Для чего это нужно? В принципе для населения достаточно было бы и паспорта вакцинации, но надо учитывать, что у нас большое количество населения - это люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете. Некоторые из них не могут пользоваться смартфонами или даже не владеют ими. Поэтому справка для вакцинации идет для них как спасение», - сказала она.

По ее словам, бумажную справку вакцинации можно получить через единую базу вакцинации.

«Мы входим в модуль вакцинации и через него вводим ИИН, а далее уже выходит данные человека. Эту справку люди могут получить в условиях любой поликлиники независимо от прикрепления при обращении в центр или же в пункт вакцинации, где идет процедура. Люди должны приехать в регистратуру и сделать запрос. Им лучше приехать для безопасности. Процедура занимает всего полтора минуты. А если человек потеряет справку, то они могут повторно обратиться в любую поликлинику», - пояснила спикер.

Она добавила, что в базу данных может войти только врач, фельдшер или медсестра, который имеет логин и пароль. Каждый сотрудник поликлиники не имеет доступа в базу.

Гулжайнат Тилеген уточнила, в чем отличие паспорта вакцинации от справки.

«Паспорт вакцинации может скачать любой человек через приложение egov mobile, для того, чтобы посмотреть его необязательно иметь ЭЦП-ключ, достаточно ввести одноразовый пароль через СМС, но обязательно, чтобы телефон был привязан к ИИН, а справка выдается через базу данных вакцинации, через модуль вакцинации. В этом только отличие. Это удобно для тех, кто не может пользоваться смартфонами и не имеет доступа к приложению», - отметила она.

Бумажные справки начали выдавать с 1 июня. Сегодня уже в этой поликлинике справки получили четыре человека.

Ранее было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана, согласно которому разрешено выдавать бумажную справку о вакцинации против КВИ.



