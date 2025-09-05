Как подготовлен к отопительному сезону Кентау

В прошлом году были выделены средства на модернизацию шести котельных ТЭЦ № 5, на пяти из них работа полностью завершена. В результате Кентау в отопительном сезоне 2024–2025 года был обеспечен теплом в соответствии с нормативом. Также завершены строительно-монтажные работы на котельной № 7, в предстоящем отопительном сезоне она пройдет 72-часовые испытания.

По данным акимата Кентау, наряду с реконструкцией котельных начато поэтапное обновление магистральных и внутренних возвратных теплосетей.

В частности, полностью модернизированы котельные № 7-12 ТЭЦ № 5, степень их износа снизился с 87,2% до 25%. Это дает возможность бесперебойно и качественно обеспечивать жителей теплом.

Общая протяженность теплосетей в городе — 169 км. Из них магистральные теплотрассы — 38,1 км, внутриквартальные — 130,9 км. В прошлом году было заменено 6,6 км магистральных труб, в этом году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 14,5 км, строительно-монтажные работы начаты.

Также реализуется план поэтапного обновления внутриквартальных сетей. На первом этапе были обновлены 6 км теплосистемы протяженностью 22,2 км. На втором этапе запланировано заменить сети протяженностью 44,2 км.

Напомним, ранее сообщалось, что Премьер-министр подверг критике регионы с низким уровнем подготовки к отопительному сезону.