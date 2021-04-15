Как переделывали балконы домов в историческом центре Алматы, рассказал аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» высказался о важности реновации общественных пространств. Он рассказал об отремонтированных домах в историческом центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким подчеркнул, что в историческом центре есть много жилых домов: двухэтажных, трехэтажных. Особенно в Медеуском, Алмалинском районе.

«В прошлом году мы начали фасады восстанавливать, и не просто было, потому что балконы другими стали. Мы же любим застеклить, несмотря на то, подходит или не подходит. Так получилось, что мы где-то что-то должны хранить. У нас квартиры таким образом строились, что там шкафов нет, других мест нет. Где мы будем хранить? Вот балкон превращаем в склад. Мы как раз таки открыли все кованые красивые французские балконы. Уговорили жителей. Когда они первый дом увидели, насколько он красивым стал, то все остальные сами говорили, переделать их дома. В прошлом году мы только в Алмалинском районе отремонтировали более 70 домов. Это работа будет в этом году продолжаться. И я думаю, что эта работа приветствуется жителями», - сказал градоначальник.

Б. Сагинтаев добавил, что алматинцы любят гулять пешком, и для этого нужны все удобства.