Как передать пенсионные в доверительное управление – рекомендации экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году вступил в силу закон, согласно которому граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения. Еще одним направлением стала возможность передачи пенсионных в доверительное управление, что является новым для казахстанцев вектором. Своими рекомендациями по этому поводу поделились ведущие эксперты страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП), прежде всего, вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счете пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ.

Пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное УИП:

- в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо

- в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

Между тем, как подтвердили в Едином накопительном пенсионном фонде РК, для передачи пенсионных управляющим инвестиционным портфелем, также существует так называемый порог достаточности – то есть, использовать в этих целях вы сможете лишь часть пенсионных.

«Порог достаточности при передаче пенсионных активов в доверительное управление существует. Он рассчитан согласно Методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан. Расчет произведен таким образом, чтобы к моменту достижения пенсионного возраста сформировать пенсионный капитал, необходимый для обеспечения ежемесячного дохода пенсионера в размере не ниже одной минимальной пенсии. То есть порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – это сумма денег, которая должна сохраняться на пенсионном счете вкладчика для основного целевого назначения – пенсионных выплат. С учетом того, что вкладчики и в будущем (до наступления пенсионного возраста) продолжат трудовую деятельность и, соответственно, будут делать пенсионные отчисления в ЕНПФ, пороги минимальной достаточности рассчитываются для каждого конкретного возраста, исходя из допущения о ежемесячном (по 12 раз в год) перечислении обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода в размере минимальной заработной платы», - сообщила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева в ответ на запрос редакции.

Размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год следующие:

Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге 20 1 710 000 21 1 780 000 22 1 860 000 23 1 930 000 24 2 010 000 25 2 090 000 26 2 170 000 27 2 250 000 28 2 330 000 29 2 420 000 30 2 500 000 31 2 590 000 32 2 670 000 33 2 760 000 34 2 850 000 35 2 940 000 36 3 030 000 37 3 130 000 38 3 220 000 39 3 320 000 40 3 420 000 41 3 520 000 42 3 620 000 43 3 720 000 44 3 820 000 45 3 930 000 46 4 030 000 47 4 140 000 48 4 250 000 49 4 360 000 50 4 470 000 51 4 590 000 52 4 700 000 53 4 820 000 54 4 940 000 55 5 060 000 56 5 180 000 57 5 300 000 58 5 430 000 59. - 62 5 560 000

После того, как вкладчик убедится в достаточности пенсионных накоплений на своем пенсионном счете, он может подать в ЕНПФ письменное заявление о переводе определенной суммы накоплений УИП. Если человек заключил договор пенсионного аннуитета со страховой компанией и у него на ИПС в ЕНПФ остались накопления, он также может их доверить УИП. Заявление может быть подано с помощью электронной цифровой подписи через личный кабинет на сайте www.enpf.kz , где есть подробная инструкция по переводу накоплений либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ, при этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

«ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты поступления заявления. Оставшаяся часть пенсионных накоплений Заявителя продолжит находиться под управлением Национального Банка Республики Казахстан. Общий учет накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика будет вести ЕНПФ», - отметила зампредседателя.

По ее словам, требования к управляющим инвестиционным портфелем устанавливаются Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). На текущий момент требованиям, утвержденным Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка к управляющим инвестиционным портфелем, соответствуют 6 из 18 действующих на рынке и обладающих лицензиями Агентства управляющих компаний:

«First Heartland Jysan Invest»;

АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;

АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана»);

АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»;

АО «First Heartland Capital»;

АО «Сентрас Секьюритиз».

«Однако для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление этим компаниям необходимо наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключенного между ЕНПФ, УИП и банком-кастодианом. Сейчас уже 4 компании из 6 заключили договор с ЕНПФ и кастодиальный договор с ЕНПФ и банком-кастодианом. Это «First Heartland Jysan Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «BCC Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз», - перечислила спикер.

Вкладчик может сделать выбор из этих управляющих компаний и перевести часть своих накоплений, превышающую порог достаточности. Рекомендуем предварительно внимательно изучить информацию о компании и, прежде всего, ее Инвестиционную декларацию. Требования по лимитам инвестирования и перечню финансовых инструментов УИП устанавливаются АРРФР.

Согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения будет ежегодно утверждаться органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год. Реестр УИП, их Инвестиционные декларации и информация о комиссионном вознаграждении размещены на сайте enpf.kz в разделе «Услуги».

Таким образом, в накопительную пенсионную систему возвращается конкурентная среда управляющих пенсионными активами, которые предлагают вкладчикам свои инвестиционные стратегии с различным уровнем риска и доходности. У вкладчиков появилась возможность управлять своими накоплениями через выбор управляющей компании.

Еще одним интересным моментом является вознаграждение клиента. Согласно предоставленной информации, оно не является фиксированным – то есть, процент от инвестиций может быть разным.

«После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. Фиксированное вознаграждение (аналогично банковским депозитам) при инвестировании пенсионных активов не предусмотрено. Увидеть, какая сумма инвестиционного дохода начислена от размещения ваших пенсионных накоплений управляющей компанией можно будет в выписке с индивидуального пенсионного счета, которую можно сформировать за любой период в личном кабинете на сайте www.enpf.kz (в разделе «Услуги»)», - пояснила С. Егеубаева.

Вкладчик, наблюдая за результатами деятельности УИП, может:

- не чаще одного раза в год предоставлять заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;

- представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

За 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста, его пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода будут возвращены под управление Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если они до данного срока находились в доверительном управлении УИП) и использованы для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.

Отдельное слово стоит сказать и по поводу рисков для клиента и степени его застрахованности от неудачных вложений УИП.

«Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных взносов с учетом уровня инфляции предусмотрена только на суммы, находящиеся под управлением Национального Банка Республики Казахстан. УИП в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с Законом и нормативным правовым актом АРРФР, возмещает данную отрицательную разницу за счет собственного капитала в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом АРРФР, для последующего перечисления данной суммы Заявителю, пенсионные накопления которого находились в доверительном управлении данного УИП по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение. При этом указанная сумма зачисляется на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, открытые в ЕНПФ», - заключила С. Егеубаева.

В продолжение темы рисков, как сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос, в целях обеспечения диверсификации инвестиций и минимизации возможных кредитных, рыночных и валютных рисков были установлены следующие лимиты инвестирования пенсионных активов:

– в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, - менее 10% от стоимости пенсионных активов;

– в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, - менее 50% от стоимости пенсионных активов;

– в долговые ценные бумаги одного выпуска - менее 50% от общего количества размещенных ценных бумаг данного выпуска;

– в акции эмитентов РК - менее 10% от общего количества голосующих акций эмитента.

«Уровень предполагаемой доходности пенсионных активов, переданных в частное управление, будет зависеть не только от перечня финансовых инструментов, находящихся в составе пенсионных активов, но и от выбранной управляющей компанией стратегии инвестирования пенсионных активов и активности самой управляющей компании на рынке», - подчеркнула М. Абылкасымова.

Она также заверила, что Агентством уже обеспечена необходимая нормативно-правовая база для управления пенсионными активами частными управляющими компаниями.

«В частности, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О правовых актах» соответствующие проекты подзаконных нормативных правовых актов были опубликованы на интернет портале открытых данных, согласованы со всеми заинтересованными государственными органами. По проектам были получены экспертные заключения от объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также проведена научная антикоррупционная экспертиза. После проведения мероприятий по согласованию со всеми заинтересованными лицами и получения экспертных заключений, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правлением Агентства в период с 9 по 17 февраля 2021 года утверждены 10 постановлений, регламентирующих вопросы передачи гражданами части своих пенсионных накоплений в частное доверительное управление», - подытожила М. Абылкасымова.