Как отсутствие снега может отразиться на запасах воды в Казахстане

Эксперты отмечают, смягчение зимнего климата – устойчивый тренд последних лет, который постепенно влияет на гидрогеологический цикл. По словам Данияра Жумабекова, отсутствие устойчивого снежного покрова в начале декабря может снизить объем весеннего стока. А если еще и лето будет жарким и сухим, риск нехватки влаги в отдельных сельскохозяйственных районах может повыситься.

– Однако говорить о критической ситуации пока рано. Решающими будут вторая половина декабря, январь и февраль. Если в этот период установятся нормальные осадки, водный баланс восстановится, – уверен специалист.

Теплая и малоснежная зима теоретически также может привести к нехватке воды в водохранилищах.

– Водохранилища пополняются реками и за счет талых вод. При малоснежной зиме объемы притока весной будут ниже. Это особенно актуально для южных областей, где роль талых вод в формировании годового стока наиболее велика, – сказал эксперт.

Сейчас семь из восьми бассейнов главных рек являются трансграничными. Более 40% ежегодных возобновляемых ресурсов поверхностных вод поступает с территорий соседних государств, которые так же подвержены природным и антропогенным воздействиям.

Фото: Правительство РК

Отметим, ноябрь 2025 года стал самым теплым за весь период наблюдений с 1941 года. В своих предварительных прогнозах РГП «Казгидромет» сообщали, что зима обещает быть умеренно теплой, с температурными «качелями» – чередованием морозных и теплых дней.

– Если зима будет проходить в форме «заморозки-оттепели», снег будет таять слоями, насыщать почву влагой, а затем промерзание создаст ледяную корку. Весной такой сценарий часто приводит к более бурным и неконтролируемым паводкам, особенно на малых реках и в предгорных районах, – добавил эксперт.

По мнению Данияра Жумабекова, подземные воды более защищены от природных изменений.

– Они отличаются стабильностью качества, температурного и уровенного режима, восполняются естественным путем и позволяют вести стабильную добычу в утвержденных объемах и сроках, – пояснил собеседник.

При этом прогнозные и эксплуатационные запасы подземных вод в стране распределены неравномерно. Наибольшие объемы пресной воды – около 60% - сосредоточены в южных регионах: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. Наименьшие запасы отмечены в Атырауской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Акмолинской областях.

– Такое неравномерное распределение ресурсов подземных вод на территории страны обусловлено особенностями структурно-геологического строения, а также гидрогеологических и климатических условий, – пояснил Жумабеков.

Однако, если смотреть на этот вопрос с гидрогеологической точки зрения, то причин для паники нет.

На территории страны достаточно месторождений с утвержденными эксплуатационными запасами воды. Например, в Акмолинской области Государственным балансом учтено более 500 тысяч м3/сут для хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения. Тогда как по области эксплуатируются всего около 300 тысяч м3/сут.

Что необходимо предпринять уже сейчас, чтобы не столкнуться с водным дефицитом в перспективе? По мнению Данияра Жумабекова, важную роль играет государственный мониторинг подземных вод.

– Изучение позволит определить, как интенсивная эксплуатация подземных вод влияет на поверхностные реки, а также на гидрогеологические условия соседних территорий и состояние окружающей среды. Самое важное – это возможность контролировать охрану подземных вод от загрязнения и истощения, – подчеркнул эксперт.

Таким образом, как отметил собеседник, необходимо развивать сеть мониторинга подземных вод за счет инвентаризации и актуализации действующей системы.

– Для полноценного анализа и своевременного выявления истощения ресурсов важно усилить пункты наблюдения и внедрить автоматизированные IP-регистраторы подземных вод.Также нужна разработка новых и обновление существующих методологических основ гидрогеологических исследований, включая режимные наблюдения и мониторинг подземных вод, – считает он.

Параллельно, по словам специалиста, важно модернизировать ирригационную инфраструктуру для снижения потерь воды в каналах, и внедрять водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Он также подчеркнул необходимость координации с соседними странами по трансграничным рекам – Сырдарье, Или, Таласу и Шу, где риск дефицита воды особенно велик.



Напомним, ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о том, хватит ли Казахстану собственных семян для будущих весенне-полевых работ. Более подробно – читать в материале.