Как отразится на казахстанцах повышение оптовых цен на природный газ – ответ Минэнерго

В Министерстве энергетики РК дали пояснения по вопросу утверждения новых предельных цен на товарный газ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Повышение цен связано с тем, что в последние годы производство товарного газа на внутреннем рынке имеет тенденцию к снижению. Это связано с тем, что у нас цены на внутреннем рынке не привлекательны для инвесторов и для тех же недропользователей, которые разрабатывают. И месторождения, которые находятся на западе — Жанажолское месторождение, на всех этих месторождениях запасы истощаются ежегодно, — отметил в беседе с корреспондентом агентства руководитель управления добычи, транспортировки и переработки департамента газовой промышленности Минэнерго Даулет Ештай.

По его словам, к примеру, АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2022 года добыло более 4 млрд кубических метров газа, а по итогам 2023 года эта цифра уже составила 3,5 млрд кубических метров.

— Соответственно, нам необходимо принять меры в целях повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли путем повышения цен, — заявил Даулет Ештай.

Согласно данным профильного ведомства, сейчас в Казахстане один из самых дешевых товарных газов в мире. Для сравнения в соседней России цена за голубое топливо превышает более 30 тенге за кубический метр, а у нас средняя цена составляет 20, 64 тенге за кубический метр, получается в РФ на 50% цены выше, чем у нас. Но повышение цен, как заявляют в Минэнерго, на карманах рядовых потребителей сильно не отразится. Здесь провели специальный анализ по этому вопросу — согласно которому переплата за отапливаемый дом, площадью в 100 кв метров, составит всего лишь 1000 тенге.

Ранее сообщалось, что предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане.