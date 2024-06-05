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    23:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Как отразится на казахстанцах повышение оптовых цен на природный газ – ответ Минэнерго

    газ
    Фото: Pixabay

    В Министерстве энергетики РК дали пояснения по вопросу утверждения новых предельных цен на товарный газ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Повышение цен связано с тем, что в последние годы производство товарного газа на внутреннем рынке имеет тенденцию к снижению. Это связано с тем, что у нас цены на внутреннем рынке не привлекательны для инвесторов и для тех же недропользователей, которые разрабатывают. И месторождения, которые находятся на западе — Жанажолское месторождение, на всех этих месторождениях запасы истощаются ежегодно, — отметил в беседе с корреспондентом агентства руководитель управления добычи, транспортировки и переработки департамента газовой промышленности Минэнерго Даулет Ештай.

    По его словам, к примеру, АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2022 года добыло более 4 млрд кубических метров газа, а по итогам 2023 года эта цифра уже составила 3,5 млрд кубических метров. 

    — Соответственно, нам необходимо принять меры в целях повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли путем повышения цен, — заявил Даулет Ештай.

    Согласно данным профильного ведомства, сейчас в Казахстане один из самых дешевых товарных газов в мире. Для сравнения в соседней России цена за голубое топливо превышает более 30 тенге за кубический метр, а у нас средняя цена составляет 20, 64 тенге за кубический метр, получается в РФ на 50% цены выше, чем у нас. Но повышение цен, как заявляют в Минэнерго, на карманах рядовых потребителей сильно не отразится. Здесь провели специальный анализ по этому вопросу — согласно которому переплата за отапливаемый дом, площадью в 100 кв метров, составит всего лишь 1000 тенге.

    Ранее сообщалось, что предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане. 

    Теги:
    Минэнерго РК Цены и тарифы Энергетика Газификация
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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