Предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

С1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена одной тысячи кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит

в Астане, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау – 52 033 тенге;

в Алматы, Алматинской области, области Жетысу – 63 905 тенге;

в Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге;

в Жамбылской области – 58 866 тенге;

в Актюбинской области – 34 333 тенге;

в Костанайской области – 48 424 тенге;

в Кызылординской области – 45 522 тенге;

в Мангистауской области – 32 942 тенге;

в Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге;

в Атырауской области – 23 996 тенге;

в Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2024 года.

Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит

в Астане – 29 757 тенге (было 28 405 тенге);

в Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге);

в Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге).

При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение пяти лет до 1 июля 2028 года.

Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит

в Астане – 37 312 тенге;

в Алматы – 45 065 тенге;

в Шымкенте – 40 569 тенге.

Цены в остальных регионах можно посмотреть по ссылке.

Приказ вводится в действие с 4 июня.



