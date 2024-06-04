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    10:42, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

    газ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена одной тысячи кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит

    • в Астане, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау – 52 033 тенге;
    • в Алматы, Алматинской области, области Жетысу  – 63 905 тенге;
    • в Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге;
    • в Жамбылской области – 58 866 тенге;
    • в Актюбинской области – 34 333 тенге;
    • в Костанайской области – 48 424 тенге;
    • в Кызылординской области – 45 522 тенге;
    • в Мангистауской области – 32 942 тенге;
    • в Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге;
    • в Атырауской области – 23 996 тенге;
    • в Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

    Приказ вводится в действие с 4 июня 2024 года.

    Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит

    • в Астане – 29 757 тенге (было 28 405 тенге);
    • в Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге);
    • в Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге).

    При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение пяти лет до 1 июля 2028 года.

    Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит

    • в Астане – 37 312 тенге;
    • в Алматы – 45 065 тенге;
    • в Шымкенте – 40 569 тенге.

    Цены в остальных регионах можно посмотреть по ссылке.

    Приказ вводится в действие с 4 июня. 

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Цены и тарифы Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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