Предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, передает корреспондент агентства Kazinform.
С1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена одной тысячи кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит
- в Астане, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау – 52 033 тенге;
- в Алматы, Алматинской области, области Жетысу – 63 905 тенге;
- в Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге;
- в Жамбылской области – 58 866 тенге;
- в Актюбинской области – 34 333 тенге;
- в Костанайской области – 48 424 тенге;
- в Кызылординской области – 45 522 тенге;
- в Мангистауской области – 32 942 тенге;
- в Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге;
- в Атырауской области – 23 996 тенге;
- в Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.
Приказ вводится в действие с 4 июня 2024 года.
Также обновлены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Новая предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без НДС с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года составит
- в Астане – 29 757 тенге (было 28 405 тенге);
- в Алматы – 29 873 тенге (было 28 115 тенге);
- в Шымкенте – 29 341 тенге (было 29 340 тенге).
При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение пяти лет до 1 июля 2028 года.
Так, с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит
- в Астане – 37 312 тенге;
- в Алматы – 45 065 тенге;
- в Шымкенте – 40 569 тенге.
Цены в остальных регионах можно посмотреть по ссылке.
Приказ вводится в действие с 4 июня.