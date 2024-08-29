Как отметят День Конституции в Алматы

В Алматы в рамках празднования Дня Конституции будут организованы круглые столы, выставки, челленджи, классные часы, а также концерт, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, городской праздничный концерт состоится 30 августа на площади Абая. Также мероприятия пройдут во всех районах города:

в Бостандыкском районе в честь празднования Дня Конституции 29 августа на манеже Казгосцирка с благотворительным представлением для СУСН выступят победители и призеры II Международного фестиваля циркового искусства «ALMATY CIRCUS FESTIVAL». Концерт, посвященный Дню Конституции РК, пройдет 30 августа в 15:00 в ТРЦ «MEGA Alma-ata».

в честь празднования Дня Конституции 29 августа на манеже Казгосцирка с благотворительным представлением для СУСН выступят победители и призеры II Международного фестиваля циркового искусства «ALMATY CIRCUS FESTIVAL». Концерт, посвященный Дню Конституции РК, пройдет 30 августа в 15:00 в ТРЦ «MEGA Alma-ata». в Алмалинском районе праздничный концерт, посвященный ко дню Конституции РК прошел 28 августа в сквере у фонтана «Неделька» рядом с Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая.

праздничный концерт, посвященный ко дню Конституции РК прошел 28 августа в сквере у фонтана «Неделька» рядом с Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая. в Медеуском районе праздничный концерт ко Дню Конституции состоится 29 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха.

праздничный концерт ко Дню Конституции состоится 29 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха. в Алатауском районе праздничный концерт, приуроченный ко Дню Конституции, пройдет 29 августа в 16:00 на территории Атлетической деревни.

праздничный концерт, приуроченный ко Дню Конституции, пройдет 29 августа в 16:00 на территории Атлетической деревни. в Ауэзовском районе праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в Family парке.

праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в Family парке. в Турксибском районе концерт, посвященный Дню Конституции РК, состоится 29 августа в 18:00 на пешеходной зоне по улице Сауранбаева.

концерт, посвященный Дню Конституции РК, состоится 29 августа в 18:00 на пешеходной зоне по улице Сауранбаева. в Жетысуском районе праздничный концерт с участием популярных исполнителей и детских творческих коллективов пройдет 30 августа в 11:00 в парке «Гүлдер» (микрорайон Кулагер, улица Серикова, 2А), также состоится фестиваль творчества «Ата Заңым – айбыным!» в сквере аль-Фараби.

праздничный концерт с участием популярных исполнителей и детских творческих коллективов пройдет 30 августа в 11:00 в парке «Гүлдер» (микрорайон Кулагер, улица Серикова, 2А), также состоится фестиваль творчества «Ата Заңым – айбыным!» в сквере аль-Фараби. в Наурызбайском районе праздничный концерт ко Дню Конституции «Ата заңым айбыным» состоится 30 августа в 11:00 в Амфитеатре (микрорайон Шугыла, 347).

В стране 30 августа отмечается День Конституции Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Астане планируется провести более 50 культурных, спортивных, социальных мероприятий в честь Дня Конституции.