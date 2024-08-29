Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Конституции

В стране 30 августа отмечается День Конституции Республики Казахстан. В этой связи в Астане планируется провести более 50 культурных, спортивных, социальных мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата.

29 августа в социальных сетях ГУ «Государственный архив города Астаны» состоится виртуальная выставка «Конституция-основа стабильности и процветания». Кроме того, в этот день на берегу реки Есиль в 19:00 пройдет концерт «ЖАСАЙ БЕР, ҚАЗАҚ ЕЛІ».

29 августа с 10:00 часов в Национальном музее РК состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. В ходе мероприятия запланированы выступления приглашенных официальных лиц, культурная программа, а также экскурсия по залам Национального музея, посвященная истории Конституции РК.

28-29 августа с 10:00 до 18:00 в районе Байконыр будет организована книжная выставка «Конституция — мәңгілік елдің тұғыры» на Аллее писателей.

29 августа в 10:00 в средней школе № 55 по адресу: ул. Ж. Досмухамедова, 2 пройдут соревнования по мини-футболу среди жителей района Байконыр.

29 августа в 17:00 во Дворце Молодежи состоится церемония закрытия проекта «Жасыл ел». В ходе сбора будет организована концертная программа и награждены лучшие участники.

29 августа в 10:00 члены Совета ветеранов района Нура проведут лекцию и организуют обсуждение с учащимися профессионально-технического колледжа о Конституции.

29 августа в 10:00 часов состоится круглый стол с участием учреждений образования.

30 августа в 9:00 в спортивном комплексе «Аспан» в рамках 5-х Всемирных игр кочевников и ко Дню Конституции пройдет открытый городской кубок по асык ату среди молодежи и взрослых (мужчин, женщин).



30 августа в 8:00 часов состоится массовый забег в «Ботаническом парке»; 30–31 августа в 9.00 часов в ГККП «Даулет» организуют турнир по теннису среди любителей; 31 августа на территории района Сарыарка состоится марафон среди жителей района «SARYARQA RUN».

30 августа для школьников района Нура будет проведена экскурсия по этномемориальному комплексу «Атамекен».

30 августа в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева с 11:00 до 20:00 будет организован детский фестиваль «Жас Алем».

31 августа в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева в 19:00 состоится концерт современного этно-шоу-балета «Alem» «NOMADS FIRE».