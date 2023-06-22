Как осваивается аулиекольский лес после крупного пожара

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области согласно Дорожной карте проводится работа по контролю за освоением горелого леса в Аулиекольском районе. О том, какими темпами проводится работа в костанайских лесах, которые осенью прошлого года были охвачены крупным пожаром, рассказала исполняющая обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Гульжанат Керибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для устранения последствий крупного пожара акиматом области совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан была утверждена и согласована Дорожная карта по контролю за освоением горелого леса в Аулиекольском районе.

Уже с ноября 2022 года, по словам Керибаевой, ведутся работы по отводу и таксации лесосек на площадях гари. С апреля на отводах в настоящее время работают 136 человек.

«В первую очередь, отводятся в рубки насаждения, поврежденные верховыми или низовыми пожарами. В связи с этим, с целью снижения уровня пожароопасной обстановки в лесах, предотвращения распространения вторичных вредителей леса на здоровые насаждения, а также сохранения качества и ценности поврежденной пожаром древесины, перед нами стоит задача по отводу максимального объема гари в текущем году. На сегодняшний день работы по отводу лесосек продолжаются силами своих учреждений, весь отведенный объем древесины будет подаваться для включения в объемы рубок на 2023-2024 годы»,- отметила Г. Керибаева.

На сегодняшний день общая площадь отведённой гари составляет 4601,9 га, или 14% от покрытой лесом площади, пройденной пожаром. В связи с чем, ведомство обратилось за помощью в выделении специалистов в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК подведомственных им учреждений лесных хозяйств для проведения работ по отводу и таксации лесосек, а также в управления других регионов.

Одновременно в лесах ведутся работы и по заготовке древесины. По словам Керибаевой, что касается заготовки, то и здесь темпы не такие, в связи с отсутствием достаточных технических мощностей заготовителей.

Сейчас на заготовке древесины задействованы 102 бригады, 417 человек, 173 единиц техники. Она реализуется по цене от 1050 тенге до 9 500 тенге за 1 кубометр.

В связи со слабыми темпами реализации, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области приглашает к сотрудничеству юридические и физлица, обладающие необходимыми ресурсами, для разработки гари.