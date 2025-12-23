РУ
    13:48, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как оформляются накладные на грузы при экспорте и импорте

    На каждую единицу транспорта при импорте и экспорте товаров должна быть оформлена отдельная накладная. Об этом сообщил в ходе прямого эфира представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Байдос Байбозин, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    п
    Фото: pexels

    По словам Б. Байбозина, встречаются случаи, когда некоторые налогоплательщики готовят сопроводительные документы для одного товара на несколько единиц транспорта.

    — Это неправильно и по закону не допускается. На каждую машину должна оформляться отдельная сопроводительная накладная. Потому что каждая автомашина проходит отдельный контроль. Кроме того, это удобно для ведения налоговой отчетности и бухгалтерского учета, — сказал представитель Комитета.

    Спикер отметил, что непредоставление своевременно сопроводительных накладных участниками внешнеэкономической деятельности или допущение ошибок (неточное указание объема, цены) приводит в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях к наложению штрафа.

    — Размер штрафа, в зависимости от уровня участников, может составить, начиная с 5 месячных расчетных показателей до 100 месячных расчетных показателей. Учитываются также правонарушения, повторно допущенные в течение года, — сказал Б.Байбозин.

    Также, по его словам, если товары, доставленные из государств-членов Евразийского экономического союза, привезены в Казахстан с сопроводительными накладными и статус документов оформлен, их возврат не допускается. И все же в случае возникновения ошибок можно внести дополнительные изменения. Также, если товар доставлен с помощью любого вида транспорта, изменения можно внести в течение 20 рабочих дней. Если вид транспорта, которым доставлен товар, не указан, этот срок составляет 10 рабочих дней.

    Напомним, с 1 апреля 2023 года приказом министра финансов РК введено обязательное оформление отечественными предпринимателями сопроводительных накладных на товары при их ввозе в страну из других стран ЕАЭС и их вывозе из страны в другие страны ЕАЭС.

    Ранее сообщалось, что объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн.

    Муратбек Макулбеков
    Автор
