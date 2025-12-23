Как оформляются накладные на грузы при экспорте и импорте
На каждую единицу транспорта при импорте и экспорте товаров должна быть оформлена отдельная накладная. Об этом сообщил в ходе прямого эфира представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Байдос Байбозин, передает корреспондент агентства Kazіnform.
По словам Б. Байбозина, встречаются случаи, когда некоторые налогоплательщики готовят сопроводительные документы для одного товара на несколько единиц транспорта.
— Это неправильно и по закону не допускается. На каждую машину должна оформляться отдельная сопроводительная накладная. Потому что каждая автомашина проходит отдельный контроль. Кроме того, это удобно для ведения налоговой отчетности и бухгалтерского учета, — сказал представитель Комитета.
Спикер отметил, что непредоставление своевременно сопроводительных накладных участниками внешнеэкономической деятельности или допущение ошибок (неточное указание объема, цены) приводит в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях к наложению штрафа.
— Размер штрафа, в зависимости от уровня участников, может составить, начиная с 5 месячных расчетных показателей до 100 месячных расчетных показателей. Учитываются также правонарушения, повторно допущенные в течение года, — сказал Б.Байбозин.
Также, по его словам, если товары, доставленные из государств-членов Евразийского экономического союза, привезены в Казахстан с сопроводительными накладными и статус документов оформлен, их возврат не допускается. И все же в случае возникновения ошибок можно внести дополнительные изменения. Также, если товар доставлен с помощью любого вида транспорта, изменения можно внести в течение 20 рабочих дней. Если вид транспорта, которым доставлен товар, не указан, этот срок составляет 10 рабочих дней.
Напомним, с 1 апреля 2023 года приказом министра финансов РК введено обязательное оформление отечественными предпринимателями сопроводительных накладных на товары при их ввозе в страну из других стран ЕАЭС и их вывозе из страны в другие страны ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что объем транзитных грузов через Казахстан достиг 29,4 млн тонн.