Как оформить опеку над ребенком

Кто может стать опекуном?

Требования к будущему опекуну закреплены в законодательстве. Взять ребенка в семью могут только совершеннолетние граждане Казахстана, которые:

● являются дееспособными;



● не имеют судимости;



● не состоят на учете у нарколога и психиатра;



● не лишались и не ограничивались ранее в родительских правах;



● имеют жилье (собственное или арендованное) и стабильный доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи;



● имеют положительное заключение о состоянии здоровья.



Какие шаги нужно пройти

Для начала необходимо обратиться в органы опеки (отдел образования по месту жительства) и получить консультацию. После, потребуется пройти школу приемных родителей (онлайн, в течение трех месяцев). Это обязательный этап, за исключением близких родственников.

– Подготовить пакет документов: справки о здоровье, доходах, несудимости и другие, перечень уточняется в органах опеки. Также надо зрегистрироваться в Республиканском банке данных детей-сирот и выбрать ребенка для знакомства, – рассказала руководитель пресс-службы управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

После, пройти личное знакомство с ребенком и получить заключение о возможности передачи под опеку.



Что получают дети и опекуны?

За детьми сохраняются все льготы, пособия, алименты, право на жилье и другие социальные выплаты. Помимо этого, опекун получает ежемесячное пособие на содержание ребенка – 10 МРП. В отличие от патроната или приёмной семьи, дополнительная зарплата опекунам не предусмотрена.



В чем особенность опеки?

Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – с 14 до 18 лет. Опекун обязан каждые полгода отчитываться в органах опеки о здоровье, воспитании и имуществе ребёнка.

– Для ребенка, оставшегося без родителей, семья – это прежде всего любовь, забота и поддержка. Опека – одна из самых доступных форм устройства, которая позволяет ребенку расти в семейной среде и получать полноценное воспитание, – резюмировала Анна Лазарева.

