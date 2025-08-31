РУ
    Как оформить опеку над ребенком

    По всей стране действуют разные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее распространенная и доступная из них – опека и попечительство. Как оформить опекунство – разбирался корреспондент агентства Kazinform.

    опека и попечительство
    Фото: Freepik

    Кто может стать опекуном?

    Требования к будущему опекуну закреплены в законодательстве. Взять ребенка в семью могут только совершеннолетние граждане Казахстана, которые:

    являются дееспособными;

    не имеют судимости;

    не состоят на учете у нарколога и психиатра;

    не лишались и не ограничивались ранее в родительских правах;

    имеют жилье (собственное или арендованное) и стабильный доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи;

    имеют положительное заключение о состоянии здоровья.

    Какие шаги нужно пройти

    Для начала необходимо обратиться в органы опеки (отдел образования по месту жительства) и получить консультацию. После, потребуется пройти школу приемных родителей (онлайн, в течение трех месяцев). Это обязательный этап, за исключением близких родственников.

    – Подготовить пакет документов: справки о здоровье, доходах, несудимости и другие, перечень уточняется в органах опеки. Также надо зрегистрироваться в Республиканском банке данных детей-сирот и выбрать ребенка для знакомства, – рассказала руководитель пресс-службы управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

    После, пройти личное знакомство с ребенком и получить заключение о возможности передачи под опеку.

    Что получают дети и опекуны?

    За детьми сохраняются все льготы, пособия, алименты, право на жилье и другие социальные выплаты. Помимо этого, опекун получает ежемесячное пособие на содержание ребенка – 10 МРП. В отличие от патроната или приёмной семьи, дополнительная зарплата опекунам не предусмотрена.

    В чем особенность опеки?

    Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – с 14 до 18 лет. Опекун обязан каждые полгода отчитываться в органах опеки о здоровье, воспитании и имуществе ребёнка.

    – Для ребенка, оставшегося без родителей, семья – это прежде всего любовь, забота и поддержка. Опека – одна из самых доступных форм устройства, которая позволяет ребенку расти в семейной среде и получать полноценное воспитание, – резюмировала Анна Лазарева.

