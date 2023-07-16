Как облегчить свое состояние при сильной жаре - рекомендации врачей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в предстоящие дни сохранится сильная жара до 35-37 градусов. Такая погода часто приводит к проблемам со здоровьем. Врачи подготовили несколько рекомендаций для безопасности граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий приемным отделением ГКБ №4 Дастан Толебаев сообщил, что у многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние. Также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением.

Чтобы улучшить свое состояние во время жары, врач рекомендует избегать физических нагрузок, пить достаточное количество жидкости, принимать свои лекарства в соответствии с рекомендациями врача.

«Если у вас есть медицинские противопоказания к употреблению большого количества жидкости, обсудите с врачом план действий в жару. Если вы чувствуете сильную усталость, головокружение или затруднения с дыханием, обратитесь немедленно к врачу», - отметил врач.

Беременные женщины также могут оказаться в группе риска. Как пояснила заместитель директора родильного дома №4 Алматы Екатерина Самарцева, беременным следует особенно осторожно относиться к жаре и принимать дополнительные меры для поддержания своего здоровья и благополучия ребенка. Она советует женщинам избегать физических нагрузок и перегрева, не сидеть на солнце и не находиться в закрытых и недостаточно проветриваемых помещениях, следить за питанием и употреблять богатую витаминами и минералами пищу.

Врач отметила, что если у беременной женщины возникают признаки теплового удара, такие как головокружение, тошнота, слабость, повышенная температура тела или сильное потоотделение, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Педиатры не рекомендуют выводить детей на улицу, избегать прямых солнечных лучей и не доводить до теплового удара. Младенцы и грудные дети особенно уязвимы, поэтому необходимо следить за их температурой тела и обеспечивать им достаточное количество жидкости.

«Детям нужно носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, избегать прямых солнечных лучей в период с 11 до 16 часов и использовать солнцезащитный крем. Также важно обеспечивать детей прохладной водой и фруктами. Дети не должны оставаться в закрытых и недостаточно проветриваемых помещениях, особенно в период жары. Важно также избегать физических нагрузок и перегрева», - рассказала заведующая многопрофильным соматическим отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Шолпан Кайпназарова.

По словам врача Городской поликлиники №8 Гульмиры Байчулаковой, рекомендуется пить воду и не увлекаться сладкими газированными напитками, крепким кофе или алкоголем. Вода является ключевым средством для поддержания здоровья и хорошего самочувствия организма, а также обеспечивает оптимальный уровень гидратации организма, что важно для нормального функционирования всех органов и систем.

Она также отметила, что не стоит пить ледяную воду, особенно после длительного пребывания на солнце или физической активности. Это может вызвать судороги в желудке. Нужно быть внимательным к своему организму и следить за признаками обезвоживания, такими как сухость во рту, слабость, головокружение, темная моча и снижение ее объема. Если вы замечаете подобные симптомы, стоит увеличить потребление воды.

Врачи рекомендуют пристально следить за своим здоровьем и принимать меры для предотвращения теплового удара. Следует носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, пить достаточное количество воды, избегать прямых солнечных лучей в период с 11 до 16 часов, часто принимать прохладные души и использовать кондиционеры или вентиляторы. Также важно помнить о необходимости защиты кожи от солнца, используя солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты и надевая головные уборы.

Ранее сообщалось, что жара в Алматы продержится до 20 июля.