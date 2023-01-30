Как новый закон о банкротстве поможет решить проблемы должников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В конце минувшего года Президент Казахстана подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве. Принятие документа было ожидаемо в обществе, ведь банкротство - это кризисное состояние и от него никто не застрахован. Его преодоление требует специальных методов финансового управления, выработанных рыночной экономикой. О том, как этот закон будет работать, как подать заявление и о каких последствиях необходимо помнить, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Как теперь регулируются случаи банкротства

30 декабря 2022 года Глава государства подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Официально закон был опубликован 1 января текущего года. Соответствующие заявления от казахстанцев будут приниматься уже с 3 марта 2023 года.

По данным Министерства финансов РК, закон разработан на основе анализа международной практики, где институт банкротства уже сформировался.

Кстати, вопросы о совершенствовании данного закона поднимались неоднократно (последние изменения вносились в 2019 году – прим. ред.). Тогда закон сталкивался с критикой, потому что не все нюансы в нем были описаны и не все детали предусмотрены.

В целом, общая рекомендация экспертов заключалась в том, что закон должен соответствовать международным стандартам и учитывать опыт стран, где институт банкротства уже сформировался. Это преимущественно страны с рыночной экономикой: США, Франция, Германия, Венгрия.

Итак, в новом законе определены три процедуры решения ситуации с банкротством и восстановлением платежеспособности.

Внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство (признание банкротом без суда) можно применить исключительно по долгам перед банками, микро-финансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами. Входные критерии для применения внесудебного банкротства представлены на слайде.

Законопроектом также предусмотрено право на внесудебное банкротство для получателей АСП. При этом на данную категорию граждан критерий 2 (отсутствие неплатежа в течение 12 месяцев) не распространяется. Такое же право могут получить граждане, чья задолженность не погашается уже более пяти лет.

Процесс установления внесудебного банкротства будет начинаться с сайта электронного правительства. После подачи заявки и загрузки необходимых данных с помощью информационной системы проводится автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. В случае совпадения, процесс по признанию банкротства будет продолжен.

Судебное банкротство

По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Например, если единственное жилье собственника находится в залоге, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят: администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.

Оставшаяся непогашенная сумма (после изъятия /не изъятия жилья) подлежит списанию, но только при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

В законе описана и ситуация преднамеренного банкротства.

«Преднамеренное банкротство – это действия гражданина, совершенные в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами путем отчуждения, сокрытия или уничтожения имущества в течение трех лет до применения процедур, внесудебного и судебного банкротства», - говорится в законе.

Преднамеренное банкротство в случае его установления преследуется законом.

Какие преимущества дает применение банкротства

В целом, применение внесудебного или судебного банкротства позволяет гражданам освободиться от долговой нагрузки.

После того, как было применено внесудебное или судебное банкротство, сроки долговых обязательств считаются истекшими и кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств. Исполнение решения судов о взыскании долга также приостанавливается.

Кроме того, прекращается начисление неустойки (пени, штрафов), а также вознаграждения.

Однако необходимо помнить, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

Ограничения и последствия

Применение банкротства имеет определенные последствия.

При этом ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет не распространяется на получение микрокредитов в ломбардах.

И все же прежде, чем объявлять себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.

Восстановление платежеспособности

Третья процедура, установленная в новом законе, касается восстановления платежеспособности. То есть гражданину дается возможность восстановить свою платежеспособность и снова стать экономически активным членом общества.

Эта процедура предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, последствия, предусмотренные для банкрота, на него не распространяются.

К слову, все три процедуры (внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности) инициируются только самим должником, то есть, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Как подать заявку на объявление банкротства

Внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов. Заявление подается через «E-salyq Azamat», веб-портал Egov и информационные системы ЦОНов. Далее заявление поступает в информационную систему Комитета государственных доходов. Получив эти данные, органы госдоходов в электронном формате проводят свою проверку на соответствие параметрам.

Далее гражданин получит уведомление о соответствии или несоответствии параметрам. Уведомления придут на E-gov и информационные системы ЦОНов.

При этом, подать заявку могут и лица, у которых нет имущества, задолженность составляет более 12 месяцев и проведена процедура банковского регулирования. А для получателей АСП сделано исключение: если они являются плательщиками в течение 6 месяцев, они могут подать заявку, не дожидаясь 12-месячного периода.

В случае если банкротом объявил себя сирота, то вопрос об изъятии будет рассматриваться исходя из того, как было получено это жилье.

Если жилье было получено через банк и является предметом залога, то оно подлежит обращению в рамках судебного процесса. Вопрос о его изъятии или не изъятии будет решаться через судебные органы, через финансового управляющего. Если жилище получено через местные исполнительные органы, то это имущество не является предметом залога и, следовательно, не подлежит изъятию.

Закон о банкротстве – это не списание кредитов

По информации Министерства финансов, закон был разработан, в том числе и в качестве меры снижения закредитованности населения.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), объем потребительских кредитов вырос на 24,1%, а объем микрокредитов сразу на 42,7%.

Однако вице-министр финансов Ержан Биржанов при разъяснении закона подчеркнул, что не следует рассматривать нововведение как закон о списании кредитов. А процедура банкротства должна быть крайней, исключительной мерой.

Впрочем, по мнению казахстанского экономиста Андрея Чеботарева, банкротство физлиц не будет массовым.

«Многие заявляют о том, что хотят стать банкротами. На самом деле процедура не так проста и легка. И это правильно. Потому что банкротство не должно быть легкой и простой процедурой. Банкротство – это последний шаг, когда уже других шагов не осталось, когда ты уже действительно не можешь платить кредиты, а не просто не хочешь. Поэтому я не думаю, что у нас банкротство будет массовым» - поделился мнением эксперт.

По его словам, с принятием закона банки второго уровня действительно понесут убытки, потому что списания будут с балансов БВУ в отличие от прошлых списаний, когда банкам просто погашали кредиты за счет госбюджета. При этом он отметил, что под банкротство попадают кредиты с просрочкой более 5 лет, а эти кредиты уже и так списаны с балансов банков.

«Я думаю, это несколько ужесточит требования банков к заемщикам. Когда будет возможность для заемщиков объявлять себя банкротом, банк будет более придирчиво подходить к его скорингу, то есть оценке кредитоспособности. В этом смысле, я думаю, это повлияет именно так: банки будут более осмотрительно подходить к выбору заемщика и одобрению кредитов и сумм. Но глобальных изменений не будет, потому что, повторюсь, это не будет массовая процедура, она не будет быстрой и простой. И это будет разочарование для людей, которые не понимают, как работает банкротство», - заключил Андрей Чеботарев.

Другой известный экономист Максат Халык также согласен с мнением коллеги о том, что процесс применения банкротства не простой.

К примеру, в случае применения судебного банкротства, процесс займет как минимум 6 месяцев.

«А в ходе судебного процесса контролю подлежит личное имущество гражданина, его доходы и расходы, даже после признания его банкротом. При росте доходов гражданина могут возникнуть сомнения в преднамеренном банкротстве. Кроме того, в ходе судебного процесса могут продать жилье гражданина, если оно в залоге. И он останется без единственного жилья», - сказал Максат Халык в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Поэтому эксперт не советует гражданам торопиться с решением обанкротиться.

«Если после объявления себя банкротом в дальнейшем ваше финансовое положение улучшится, ваши доходы увеличатся, и вы захотите расширяться, взяв кредит в банке, вам следует учитывать, что ни один банк не выдаст вам кредит в течение 5 лет», - пояснил он.

По мнению спикера, самым лучшим решением является восстановление платежеспособности.

«Я думаю, восстановление платежеспособности - это лучшее решение. Если через этот процесс пройдет больше людей, это будет лучше. Гражданин не будет объявлен банкротом, будет составлять новый график платежей. Счета гражданина не будут заблокированы. Он не будет признан банкротом, а его финансовое регулирование будет проходить «оздоровление», - заключил экономист.

Ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская отмечает, что снижение закредитованности населения сегодня находится в фокусе внимания государственной политики страны.

«По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, 6,8 млн граждан или 74,2% от всей рабочей силы имеет кредиты. При этом, за 11 месяцев 2022 года количество заемщиков, имеющих просроченную задолженность в банках, составляло более 500 тысяч человек. В прошлом году уже были предприняты меры, которые позволят снизить градус закредитованности. К примеру, были снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, а также ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. Кроме того, была прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств», - сообщила эксперт в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Она подчеркнула, что новый закон о банкротстве – это не простое списание долгов, поскольку он предусматривает и ряд неприятных последствий.

«К примеру, те, кто получат статус банкрота, в течение 5 лет не смогут взять кредит в банке, а в течение 7 лет – повторно пройти процедуру банкротства. Другими словами, это крайняя мера, которая помогает выбраться из долговой ямы и начать жить с чистого листа», - сказала ведущий научный сотрудник КИСИ.

Анна Альшанская считает, что чрезмерная закредитованность населения – достаточно сложная проблема и требует действий, как со стороны государства, так и со стороны самого общества.

«Важную роль играет и повышение финансовой грамотности, а также рост общего уровня жизни населения», - высказала свое мнение эксперт.

Таким образом, по мнению экспертов, закон дает возможность избавиться от долговой нагрузки и решать ситуацию, сдвинув дело с «мертвой» точки. А в некоторых случаях начать выплачивать и вновь становиться экономически активным членом общества. Однако, необходимо помнить о том, что закон не дает возможности уклониться от обязательств. Кроме того, после применения процедуры банкротства, наступают последствия в виде ограничений, которые создадут определенные препятствия в дальнейшем. Гражданину придется восстанавливаться с учетом новых ограничений.