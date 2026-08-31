Как новая эскалация между США и Ираном повлияла на рынки

Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вырос до 464,54 теңге, индекс KASE вновь обновил исторический максимум, а нефтяные котировки восстановились на фоне новой эскалации между США и Ираном, передает Kazinform со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Валютный рынок

По данным аналитиков, по итогам торгов пятницы курс по паре USD/KZT вырос до 464,54 теңге за доллар, прибавив 5,52 теңге. Объем торгов увеличился на 35,3 млн долларов и достиг 469,9 млн долларов.

Как отметили специалисты, давление на национальную валюту могло усилиться под влиянием менее благоприятных внешних факторов — коррекции нефтяных котировок и укрепления доллара на мировом рынке.

Кроме того, после завершения квартального налогового периода могло сократиться предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, тогда как спрос со стороны субъектов экономики сохраняется в рамках расчетов по импортным контрактам и обслуживания внешних обязательств.

Дополнительным фактором, по данным аналитиков, выступает сезонное увеличение бюджетных расходов, часть которых также трансформируется в спрос на импорт и иностранную валюту.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары остался без изменений и составил 100 пунктов.

На текущей неделе в центре внимания будут решение по базовой ставке, данные по инфляции, объем продаж иностранной валюты в рамках операций Национального банка, индекс цен на социально значимые продовольственные товары и численность населения.

Денежный рынок

Как отметили специалисты, доходности инструментов денежного рынка снизились, несмотря на сокращение профицита ликвидности в системе после завершения налогового периода.

Ставка TONIA уменьшилась с 17,33% до 16,91%, доходность SWAP-1D — с 13,54% до 12,81%. Общий объем торгов составил 835,1 млрд теңге, снизившись на 31,4 млрд теңге.

Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального банка увеличился на 1,8 трлн теңге — до 2,3 трлн теңге — и был удовлетворен полностью по ставке 16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК снизилась примерно до 6,8 трлн теңге.

Фондовый рынок

По данным аналитиков, в пятницу индекс KASE вырос на 0,2% и завершил торговую сессию на отметке 8 131,7 пункта, вновь обновив исторический рекорд.

Объем торгов при этом снизился в 1,7 раза и составил 1,1 млрд теңге, что, как отметили специалисты, может указывать на снижение активности участников рынка.

Поддержку индексу оказали акции Казатомпрома, подорожавшие на 3,1%, и КазТрансОйла — на 1,2%. Акции Kaspi, напротив, снизились на 1,5% на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Согласно финансовому отчету КазТрансОйла за первое полугодие 2026 года, выручка компании выросла на 33,4% — до 179,9 млрд теңге, а чистая прибыль увеличилась на 10,7% — до 150,6 млрд теңге.

Нефть

Как отметили аналитики, в пятницу стоимость нефти снизилась на 0,5% — до 88,1 доллара за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив остается открытым, а танкеры продолжают перевозить нефть. Это усилило ожидания увеличения предложения на рынке.

В воскресенье нефтяные котировки восстановились на 1,8% после новой эскалации между США и Ираном. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.

По заявлению КСИР, в результате атаки погибли и получили ранения несколько иранских военнослужащих. Иранская сторона также сообщила об ответных ударах по американским военным базам в Иордании.

Рисковые активы

По данным аналитиков, ключевые американские фондовые индексы снизились на 0,02–0,5% после заявлений председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша о намерении регулятора взять инфляцию под контроль.

Инфляционная цель ФРС составляет 2% по индексу PCE. При этом общий показатель PCE в июле вырос до 3,7%.

Как отметили специалисты, американская экономика при этом сохраняет устойчивость. Поддержку ей оказывают рост деловых инвестиций, в том числе в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, высокая корпоративная прибыль, устойчивый потребительский спрос и стабильная ситуация на рынке труда.

На текущей неделе инвесторы будут следить за публикацией Бежевой книги ФРС, статистикой США по рынку труда и недвижимости, торговому балансу и деловой активности.

В Европе в центре внимания окажутся данные по инфляции, рынку труда и деловой активности, в Китае — показатели деловой активности. В Японии участники рынка будут следить за данными по промышленному производству, капитальным затратам, потребительским расходам и аукционом 10-летних государственных облигаций. В Индии ожидается публикация данных по ВВП.

Защитные активы

По данным аналитиков, ожидания возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС поддержали индекс доллара, который вырос на 0,6% — до 99,7 пункта.

Одновременно золото подешевело на 2,9% — до 4 530 долларов за тройскую унцию. Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла с 4,67% до 4,72% на фоне опасений относительно ускорения инфляции.

Напомним, США впервые за несколько недель нанесли удары по Ирану.