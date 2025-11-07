Как научиться жить с диагнозом ВИЧ

Поддержание нормальной жизнедеятельности у ВИЧ-положительных возможно, благодаря своевременному приему терапии, ведению здорового образа жизни, правильному питанию. Это довольно успешно подтверждают сотни тысяч больных, которые проходят лечение, получают информационную поддержку и психологическую помощь в специализированных учреждениях.

Получить комплексную поддержку также можно в Павлодарском областном Центре по профилактике ВИЧ-инфекции, обратившись к специалистам, основной задачей которых является помощь в принятии диагноза и формировании приверженности к лечению.

Приверженность к лечению — это соблюдение всех назначений врача и открытое сотрудничество между специалистом и пациентом, при котором можно свободно обсуждать любые вопросы, связанные с терапией и самочувствием. Антиретровирусная терапия включает в себя ежедневный пожизненный прием нескольких препаратов, которые изрядно замедляют болезнь. Антиретровирусная терапия (АРВТ) при ВИЧ уже доказала свою результативность. Если без медицинской помощи человек живёт с ВИЧ около 8-10 лет, то с АРТВ этот срок увеличивается в несколько раз. Такой подход предоставляет человеку время, позволяя заниматься бытовыми делами, отдыхать, работать, вести полноценный образ жизни.

Процесс осознания и принятия диагноза обычно проходит в несколько этапов:

Неверие и отрицание. Человек не принимает диагноз, считает его ошибочным, стремится перепроверить результаты или полностью игнорирует их. Гнев и агрессия. Возникает раздражение, поиск виноватых; злость может быть направлена как на окружающих, так и на самого себя. Торг. Человек пытается «договориться» с судьбой, надеясь на чудесное исцеление или необычные способы избавления от болезни. Апатия и депрессия. Появляется ощущение безысходности, теряется вера в будущее, снижается желание действовать. Принятие. Человек осознаёт свой диагноз, понимает, что ВИЧ поддаётся контролю и требует лишь ответственности и дисциплины. Возвращается желание жить, строить планы и заботиться о себе и близких.

ВИЧ — это не приговор, а сниженный иммунный статус, состояние, которое можно держать под контролем. Откровенные беседы с равными консультантами рождают доверие, потому, что эти люди, имеют собственный опыт жизни с ВИЧ. Все это в комплексе помогает справиться с эмоциональными переживаниями и сохранить внутреннее равновесие, уверенность в себе и веру в то, что жизнь с ВИЧ может быть долгой, активной и счастливой.