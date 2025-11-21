Как начать инвестировать, рассказали казахстанские эксперты

Журналисты телеканала отметили, что, если раньше инвестиции выглядели как бумажные акции, сегодня это уже цифровые токены. Достаточно телефона и пары кликов, чтобы купить нужные бумаги. Например, Маргулан Онербаев с помощью инвестиций планирует сформировать надежный капитал.

— Я копил полгода. Создал отдельный депозит, который назвал инвестиционным, и ежемесячно откладывал туда 10% дохода. Когда собрал нужную сумму, начал изучать активы и задумался: куда бы вложить деньги? Выбрал золото как первый вариант, потому что этот металл никогда не падает в цене, — говорит Маргулан Онербаев.

Инвестировать золото можно по-разному: купить слитки в банке от 5 до 100 граммов, вложиться в ювелирные изделия, открыть обезличенный металлический счет или приобрести акции золотодобывающих компаний.

— За год золото выросло на 40% в долларовом выражении, тогда как долларовый депозит приносит около 1%. Значит инвестировать в золото выгоднее. Казахстанские акции только в этом году прибавили больше 45%. А вот недвижимость в Алматы и Астане в долларовом выражении подешевела, — поделился мнением финансовый эксперт Алибек Жалгаспаев.

При вложении в недвижимость нужно учитывать нюансы инвестстратегии: планируете ли вы продать квартиру сразу, сделать ремонт или зарабатывать на аренде. Главное правило, как подчеркивают эксперты, не концентрировать все в одном активе, а распределять риски.

— Всегда несколько раз проверяйте компании, которые дают гарантии, потому что их дают в основном только мошенники. 100% гарантию не то что компании, даже государство не дает. В 2026 году активно будут расти цифровые технологии, техсектор, а также направления зеленой и атомной энергетики, — говорит Ержан Мусин, директор инвесткомпании.

Многие задаются вопросом: сколько же нужно, чтобы начать инвестировать? В итоге минимальные суммы вполне реальные: депозит — от 10 тысяч тенге, акции — от 100 тысяч, недвижимость — от трех миллионов. В криптовалюту можно входить с накоплениями от 50 тысяч тенге, а в золото — от 150 тысяч тенге. Но финансисты советуют начинать инвестировать только после формирования «подушки безопасности» - суммы, равной доходу за полгода.