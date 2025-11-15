Как на месте бывшего кладбища появился один из самых известных парков Павлодара

Павлодарский Горсад зародился в 30-е годы прошлого века на месте бывшего Воскресенского кладбища.

Изначально здесь просто высадили деревья, а лишь в августе 1946 года прошло торжественное открытие парка.

Фото: Николай Мохирев

— Серьезно взялись за благоустройство центрального парка: его территорию огородили забором, установили одноструйный фонтан, разбили цветники и клумбы. На месте сгоревшего в 1947 году драмтеатра построили летний кинотеатр. Начало работать кафе «Лето». Особое внимание уделили оформлению центрального входа в парк. Перед ним установили скульптуру поэта Владимира Маяковского, — рассказывает павлодарский краевед Людмила Баюшева.

Фото: Николай Мохирев

В 60-е годы, говорит краевед, Горсад заслуженно был признан одним из лучших в Казахстане и Советском союзе в целом.

В период с 1692 по 1968 год в парке появились аттракционы, первое в Павлодаре колесо обозрения. Здесь даже был планетарий и комната смеха.

— В парке выступали профессиональные артисты и коллективы художественной самодеятельности, отмечались праздники, устраивались всевозможные выставки, книжные ярмарки. Горсад был главным и любимым местом отдыха павлодарцев. Здесь всегда было многолюдно, особенно в выходные и праздничные дни, — добавила Людмила Баюшева.

Фото: Николай Мохирев

Вместе с тем, бывшее кладбище, на котором располагается Горсад, породило легенды среди горожан. Хоронили здесь в том числе жителей довольно известных семей павлодарцев — Деровых, Карбышевых, Суриковых.

Сравняли с землей все, однако останки, мол, вытаскивать никто не стал. Сохранилась лишь братская могила большевиков.

Фото: Николай Мохирев

Отсюда и начали то ли развиваться бурно фантазия, то ли реально происходить мистические события. Одна из легенд — все те, кто занимался строительством на территории Горсада после завершения скоропостижно, якобы, стали умирать.

Другая легенда и, пожалуй, самая известная, про девушку в белом платье, дух которой ночами летает по территории.

Фото: Николай Мохирев

Излюбленным местом отдыха павлодарский Горсад был буквально еще лет 15 назад, однако в реальное благоустройство территории чиновники не вкладывались. Максимум, что можно было увидеть — замена брусчатки.

Аттракционы, отслужившие давно срок службы, ежегодно стараются поддерживать в рабочем состоянии, но ничего нового сюда не приобретают.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Кстати, несмотря на удручающий вид, даже в таких условиях горожане, особенно в День защиты детей, массово собираются здесь.

Напомним, ранее павлодарцы заметили пропажу двух аттракционов в Горсаде. В городском акимате пояснили, что демонтировали карусели для планового ремонта.