Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский докторант-исследователь Оксфордского университета Ольга Мун вместе с коллегой из Школы социальных, политических и глобальных исследований Килского университета Айзуддин Мохамед Ануаром работают над исследовательским проектом, призванным познакомить британских студентов с глубоким смыслом казахских и малайзийских пословиц. Подробности читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Грант на проект «Мудрость пословиц»

«Проект «Мудрость пословиц» начался в 2023 году после того, как я и мой коллега из Малайзии, доктор Айзуддин Мохамед Ануар, выиграли малый грант Института устойчивого будущего Килского университета», - рассказывает научный сотрудник Оксфордского университета Ольга Мун, которая родилась и выросла в Алматы.

В своей исследовательской работе казахстанская ученая использует монографию директора Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Кенжехана Матыжанова «Казахский семейный фольклор» и книгу отечественного публициста Герольда Бельгера «Записки старого толмача».

«Мы хотим использовать казахские и малайзийские пословицы при разработке педагогического подхода, направленного на обучение студентов элементам устойчивого развития и охране окружающей среды. В наших странах всегда были знания о взаимоотношении человека и природы, передаваемые из поколения в поколение, которыми мы можем поделиться с Европой», - подчеркивает собеседница МИА «Казинформ».

Устойчивое развитие предусматривает удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и природных ресурсов для будущих поколений. В 2015 году страны-участницы ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития, включающую в себя 17 взаимосвязанных целей.

«В казахских пословицах скрыто много смысла, который может помочь британцам переосмыслить то, как они живут сегодня. Через казахские и малайзийские пословицы мы хотим изменить британское общество, сделать его лучше», - рассказывает Ольга Мун о своей амбициозной цели.

«В Казахстане знания о природе, выраженные в пословицах, в основном на казахском языке, поэтому своим проектом мы повышаем роль казахского языка и культуры в мире. Мы демонстрируем народную мудрость, которая несет знания, которые сегодня могут быть полезными для человечества», - уверена она.

Казахские пословицы перекликаются с целями устойчивого развития

На основе анализа казахских пословиц авторы проекта стремятся обратить внимание британских студентов на три темы: экономическую эффективность, социальную солидарность и экологическую ответственность.

«Пословицы подчеркивают важную роль воды и местной природы, размышляя об источниках процветания или катастрофы, отмечают важную роль единства и заботы друг о друге, ставя равенство и социальную сплоченность выше личной выгоды», - объясняет спикер.

Авторы исследовательского проекта уверяют, что народная мудрость, заключенная в казахских и малайзийских пословицах, перекликается со многими целями устойчивого развития.

«Например, пословица «Жаман қойшы жайлауын бір күн жейді, жақсы қойшы жайлауын мың күн жейді» переводится как «Плохому пастуху пастбища хватает на один день, хорошему – на тысячу дней» и подчеркивает необходимость долгосрочного планирования для получения устойчивого решения», - рассказывает собеседница.

Другая пословица «Күркіреген бұлттың жаңбыры аз» переводится как «От грозовой тучи мало дождя» и содействует социальной интеграции, объясняя людям, что единство строится на доброте и отсутствии агрессии. В еще одной казахской пословице «Жері құтты болса, малы сүтті болады», которая переводится как: «Если земля благодатная, то у скота будет много молока», заключен смысл бережного использования природных ресурсов, не нарушая равновесия и целостности экосистем.

«Наша цель – закончить этот проект через год, написать академическую статью, может быть выступить на конференции, а затем написать педагогический метод. После этого мы планируем подать заявку на получение гранта, в рамках которого хотели бы провести совместное с казахстанскими учеными изучение культуры Казахстана. Включить туда литературу, философию, современное искусство», - резюмировала наша соотечественница.

К слову, в апреле Ольга Мун выиграла новый грант для изучения литературы и образовательной философии Центральной Азии от факультета Азиатских и Ближневосточных исследований и Центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета.

Отметим, исследования, связанные с культурой казахского народа, уже представлялись в Великобритании в этом году. Тезисы научных докладов ученых казахстанского Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Кенжехана Матыжанова, Светланы Ананьевой и Альмиры Калиевой опубликованы в научном сборнике междисциплинарной конференции Oxford Desert Conference в Оксфордском университете, которая прошла в марте этого года.