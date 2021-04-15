Как модернизируют казахстанские аэропорты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов провел совещание по вопросам развития и модернизации аэропортов. Участники - представители акиматов областей, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана и руководители аэропортов - обсудили ход реализации инфраструктурных проектов в Шымкенте, Уральске, Усть-Каменогорске, Урджаре и Ушарале. Также были рассмотрены дальнейшие планы по увеличению маршрутной сети аэропорта Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР.

Проекты реализуются в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы.

Министр дал поручения Комитету гражданской авиации и местным исполнительным органам по своевременному завершению инфраструктурных проектов и обеспечению бесперебойного функционирования аэропортов во время реконструкции.

В летний период в связи с закрытием на капитальный ремонт аэропортов городов Усть-Каменогорска и Урджара министр поручил обеспечить транспортную доступность побережья озера Алаколь, в том числе за счет увеличения провозной емкости другими видами транспорта (автобусное и ж/д сообщения).

Аэропорт города Шымкента

Авиакомпанией СКАТ продолжается строительство нового пассажирского терминала аэропорта Шымкента, на реализацию которого частным инвестором уже вложено 8,9 млрд тенге. Закуплено современное оборудование (лифты, эскалаторы, телескопические трапы, багажные ленты и др.). Реализация проекта позволит обслуживать авиапассажиров в современном терминале, отвечающем международным стандартам ИАТА, а также реализовать транзитный потенциал региона.

Площадь нового пассажирского терминала – 30 тысяч кв. м, пропускная способность – 2 тысячи пассажиров в час. Общая сумма инвестиций - 12 млрд тенге.

Акимату Шымкента совместно с заинтересованными госорганами и частным инвестором поручено обеспечить ввод в эксплуатацию нового терминала до конца года.

Авиационная администрация Казахстана озвучила проблемы ненадлежащего состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента и необходимости проведения ремонта. Министр поручил обеспечить проведение текущего ремонта без приостановления полетов.

Аэропорт города Уральска

В текущем году ожидается завершение реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Уральска. Реализация проекта осуществляется за счет частных инвестиций. Площадь аэровокзала и пропускная способность аэропорта после реконструкции увеличатся более чем в два раза.

В ходе совещания были обсуждены проблемные вопросы уровня обслуживания пассажиров в аэропорту, в частности выдачи багажа на улице.

Была отмечена необходимость тесного взаимодействия местных властей с администрацией аэропорта Уральска для своевременного завершения проекта. Расширение площади терминала – с 4 тысяч до 10 тысяч кв. м, пропускная способность – 400 пассажиров в час, стоимость – 6,6 млрд тенге.

Аэропорты города Усть-Каменогорска и села Урджар

В Восточно-Казахстанской области одновременно реализуются 2 проекта по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Усть-Каменогорска и Урджара.

В аэропорту Усть-Каменогорска предусмотрена реконструкция ИВПП с удлинением с 2 500 до 2 800 м рулёжных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования и др. После реконструкции аэропорт сможет принимать воздушные суда B767, 737, 757, A-320, A-321, эксплуатируемые казахстанскими и зарубежными авиакомпаниями.

Реконструкция аэропорта Урджара направлена на обеспечение доступности воздушным транспортом побережья озера Алаколь. Проектом предусмотрена реконструкция ИВПП с удлинением с 1 500 до 2 100 м, рулежной дорожки, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения и др.

После реконструкции аэродром сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, что позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в летний сезон.

Аэропорт города Ушарала

В случае выделения средств планируется начать реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала, также направленной на развитие внутреннего туризма.

Реализация проекта предполагает удлинение ВПП, что позволит аэропорту Ушарала принимать современные типы воздушных судов A-320, B757,737,CRJ 200, Embraer 190, BombardierQ-400.

Аэропорт города Туркестана

Благодаря современной инфраструктуре аэропорт Туркестана наращивает внутренние и международные рейсы.

В настоящее время 6 раз в неделю выполняются авиарейсы в город Нур-Султан (с 19 апреля - ежедневно), 4 рейса - в Алматы, 2 раза в неделю - в города Стамбул и Атырау. С 1 декабря 2020 года с аэропорта были перевезены более 28 тысяч пассажиров.

Мининдустрии прорабатывает вопрос по открытию международных рейсов в города Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан), а также внутриреспубликанских рейсов (Актау, Актобе, Уральск, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Караганда и т.д.).