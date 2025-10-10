Как метавселенная меняет бизнес-ландшафт Казахстана

Новые возможности для рынка и взаимодействия с клиентами

Метавселенная предоставила возможность проведения виртуальных мероприятий. То есть предлагаются новые каналы взаимодействия с клиентами и потребителями. Например, можно организовать выставку, на которой партнерам или покупателям необязательно присутствовать лично.

Использование дополнительной или виртуальной реальности — возможность создания уникального рекламного продукта. Такая реклама не просто демонстрирует товары или услуги, но и позволяет непосредственно взаимодействовать с ними. Естественно, такой продукт более привлекательный и понятный для клиента.

Метавселенная дает возможность создавать совершенно новый цифровой контент. Например, предоставление виртуальных услуг или продажа виртуальных товаров. То есть существенно расширяется ассортимент предложений.

Виртуальная вселенная позволяет эффективно анализировать проведенные рекламные кампании. Для этого есть множество полезных инструментов. Использование этих инструментов обеспечивает лучшее понимание целевой аудитории.

Новые возможности на глобальном рынке

Ранее, чтобы компания из Казахстана вышла на международный рынок, необходимо было завоевать внутренний. Благодаря метавселенной у бизнеса есть возможность сразу предоставлять услуги в глобальных масштабах. То есть, клиенты и партнеры с разных уголков мира могут взаимодействовать с бизнесом Казахстана.

Несмотря на автоматический алгоритм функционирования, виртуальная вселенная создает новые рабочие места. Прежде всего, в области цифрового маркетинга. Услуги таких специалистов будут очень актуальными в Казахстане.

Перспективы и риски

Аналитики прогнозируют, что особого влияния и роста прибыли от использования возможностей метавселенной следует ожидать в ближайшее десятилетие. Технологии кардинально изменят сферу бизнеса в лучшую сторону.

Несмотря на положительное влияние на бизнес-ландшафт и огромные перспективы, существуют и некоторые риски. Среди них:

обеспечение должного уровня безопасности и защиты от мошенничества в условиях виртуальной среды;

регулирование интеллектуальной собственности;

разработка и внедрение новых технологий требует специалистов с определенными навыками, которых пока что недостаточно;

поддержка инфраструктуры требует определенных финансовых затрат от компаний.

Для успешного внедрения новых возможностей бизнес должен разработать комплексную стратегию для цифрового маркетинга, электронной коммерции, управления персоналом в метавселенной. Также понадобятся инвестиции в обучение кадров для их адаптации к виртуальной среде. Кроме того, бизнесу необходимо подготовиться к рискам, связанным с внедрением метавселенной.