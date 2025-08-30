Как меняются цены на аренду квартир в Казахстане перед учебным годом

Сезонный фактор и резкие скачки цен

Эксперты отмечают, что рынок аренды гораздо чувствительнее к изменениям и быстрее реагирует на события в стране, чем рынок купли-продажи жилья. Так, во время недавних концертов Дженнифер Лопес в Астане и Алматы стоимость посуточной аренды в районах, близких к местам проведения, подскакивала до 50–60 тысяч тенге за ночь. Аналогичное удорожание наблюдалось и в июне — в дни приезда в Алматы группы Thirty Seconds to Mars.

— Точно так же рынок реагирует и на увеличение спроса на жилье перед учебным годом, — отмечает руководитель отдела маркетинга Colliers Kazakhstan Игорь Курносов. — В Алматы, Астану и Шымкент в августе-сентябре ежегодно приезжают десятки тысяч студентов из регионов страны, многие из которых предпочитают снимать квартиры, а не жить в общежитиях. Резкое повышение спроса на аренду отражается в поисковых запросах пользователей интернета – каждый год именно в августе люди начинают значительно чаще искать «аренда квартиры», «снять жилье» и другие похожие запросы. Так что удорожание аренды жилья в конце лета мы наблюдаем практически каждый год.

Насколько выросли цены

По сравнению с мартом 2025 года арендные ставки заметно выросли:

- в Алматы: однокомнатные квартиры подорожали на 20–21%, двухкомнатные – на 13–14%;

- в Шымкенте: рост составил 23–24% и 15–16% соответственно;

- в Астане: аренда как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир увеличилась более чем на 30%.



Игорь Курносов отметил, что традиционный рост цен в августе фиксируется ежегодно — как минимум на несколько процентов, и такая динамика наблюдалась в 2024, 2023, 2022 и 2021 годах.

При этом на популярных онлайн-площадках по аренде жилья можно найти самые разные варианты — от 60 тысяч тенге и выше. Стоимость зависит от района, площади и состояния квартиры. Однако эксперт напоминает: многие объявления могут быть неактуальными или размещены мошенниками, поэтому перед заключением сделки необходимо тщательно перепроверять информацию.

Долгосрочные тенденции

После резкого скачка цен в 2022–2023 годах, вызванного массовым притоком граждан России, рынок аренды постепенно вошел в более спокойную фазу. Тогда спрос был настолько высоким, что в Алматы и Астане за самые обычные квартиры просили по 500–600 тысяч тенге в месяц. Сейчас подобные ставки встречаются крайне редко: часть приезжих уехала, а местные арендаторы не готовы платить столь высокую цену.

— В июле средняя ставка аренды благоустроенного жилья в Казахстане составила 4544 тенге за квадратный метр. Это на 8 % выше, чем год назад, что в целом соответствует уровню инфляции. Можно сказать, что за последние год-два рынок «остыл» и стабилизировался, хотя аренда все еще остается очень дорогой для населения – относительно средней заработной платы стоимость аренды квартиры в разных регионах Казахстана варьируется в среднем от 35 до 55 %, — пояснил Курносов.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в Казахстане вырос почти на 20%.

О том, насколько изменилась стоимость жилья в стране, читайте здесь.





