Как меняется климат в Казахстане — мнение синоптиков

По ее словам, климатические изменения в Казахстане особенно заметны в повышении температуры и снижении скорости ветра.

— У нас стало меньше морозных дней, также у нас средняя скорость ветра уменьшилась, что для нашего Казахстана в общем-то не совсем привычно, обычно у нас ветра хорошие наблюдаются. И в целом, да, наблюдаются изменения климата, — сказала Марина Шмидт.

Спикер также отметила, что в стране действует научно-исследовательский центр, который занимается изучением изменений климата.

Отметим, что штормовую погоду объявили в 14 областях Казахстана. Ожидаются туман, гололед, осадки и усиление ветра до 15–28 м/с.