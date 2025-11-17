РУ
    11:50, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как меняется климат в Казахстане — мнение синоптиков

    Какие климатические изменения происходят в стране, рассказала на пресс-конференции в Астане директор Гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода, ауа райы, небо, облако
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    По ее словам, климатические изменения в Казахстане особенно заметны в повышении температуры и снижении скорости ветра.

    — У нас стало меньше морозных дней, также у нас средняя скорость ветра уменьшилась, что для нашего Казахстана в общем-то не совсем привычно, обычно у нас ветра хорошие наблюдаются. И в целом, да, наблюдаются изменения климата, — сказала Марина Шмидт.

    Спикер также отметила, что в стране действует научно-исследовательский центр, который занимается изучением изменений климата.

    Отметим, что штормовую погоду объявили в 14 областях Казахстана. Ожидаются туман, гололед, осадки и усиление ветра до 15–28 м/с.

     

     

