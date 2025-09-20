Как мечты купца стали частью исторического наследия Павлодара

Абдул-Фаттах Рамазанов родом из известной татарской династии купцов. Семья занималась торговлей на территории Северного Казахстана и Западной Сибири.

В конце 19 века Рамазанов оказался в Павлодаре, где впоследствии и окончательно осел. Причем, именно здесь он оставил значительный вклад в историю.

Одним из первых значимых зданий, которые появились в Павлодаре благодаря Фаттаху Рамазанову, можно назвать нынешний музей имени Бухар жырау. Уникальное сооружение поражает своим резным искусством.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Исследованием личности купца много лет занимается павлодарский журналист Салауат Темирболатулы. По его словам, существует уйма, казалось бы, легенд про Рамазанова, но сейчас некоторые из них становятся вполне реальностью.

— Со слов старожил мы слышали о том, что у Рамазанова была мечта построить семь мечетей. Это и аксакалы тоже говорили, и мы нашли только некоторые следы. Например, то, что он на месте нынешнего музея имени Бухар жырау построил, но когда он был в командировке, неправильно залили фундамент и начали поднимать стены. Есть место, махрап называется, это место имама, оно было расположено неправильно, оно должно было быть в другой стороне, — рассказал Салауат Темирболатулы.

Абдул-Фаттах Рамазанов проспонсировал и строительство Ак мечети. Это один из первых каменных храмов в Павлодаре, который возвели в 1905 году. Намерения купца строить именно мечети подкрепляются в том числе наличием существующих ныне исторических сооружений.

Вместе с тем, Рамазанов после приезда в Павлодар, конечно, построил себе дом. Сейчас в нем расположена гостиница, но здание числится в списке памятников истории и культуры местного значения.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Рядом расположено здание музея Майры Шамсутдиновой, которое также в реестре памятников, и оно также появилось в Павлодаре благодаря купцу. Возвел он его для своего сына, построил прям рядом со своим домом.

Абдул-Фаттах Рамазанов был купцом второй гильдии и торговал товарами первой необходимости, зерном, кожей, скотом. Историки говорят, он много уделял внимание благотворительности, лоббировал образование для бедных детей и по итогу сам как личность стал частью исторического наследия Павлодара.

Обеспеченная жизнь Рамазанова закончилась как и у многих других купцов с началом революции. Говорят, купец выслал из Павлодара детей, а чтобы никого не убили, отдал свое имущество новой власти. При этом сам остался жить в ставшем для него родным городе.

— Абдул-Фаттах никуда не уехал, был похоронен в Павлодаре. Несколько лет спустя в Семипалатинской больнице скончалась его супруга, они оба похоронены в Павлодаре на старом мусульманском кладбище. Установить место захоронения помогла внучка бывшей служанки Рамазанова Суфия апай Саттарова, которая вместе с бабушкой ходила, после того как супруги скончались, ходили каждую пятницу, молились, присматривали, ухаживали, — добавил журналист Салауат Темирболатулы.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

С приходом советской власти в домах, построенных за счет Рамазанова, открыли различные учреждения. Лишь спустя десятилетия им придали важную историческую особенность.

А некоторым и вовсе вернули первоначальное предназначение, как, к примеру, Ак Мечеть, где в 1938 году запретили проводить службы и даже снесли минарет. Лишь в 1989 году здесь приступили к реставрации.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

