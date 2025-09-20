Как мечты купца стали частью исторического наследия Павлодара
Купец Абдул-Фаттах Рамазанов мечтал построить семь мечетей и помогал нуждающимся. Однако жизнь закончил бедно, при этом, не покинув Павлодара, передает корреспондент агентства Kazinform.
Абдул-Фаттах Рамазанов родом из известной татарской династии купцов. Семья занималась торговлей на территории Северного Казахстана и Западной Сибири.
В конце 19 века Рамазанов оказался в Павлодаре, где впоследствии и окончательно осел. Причем, именно здесь он оставил значительный вклад в историю.
Одним из первых значимых зданий, которые появились в Павлодаре благодаря Фаттаху Рамазанову, можно назвать нынешний музей имени Бухар жырау. Уникальное сооружение поражает своим резным искусством.
Исследованием личности купца много лет занимается павлодарский журналист Салауат Темирболатулы. По его словам, существует уйма, казалось бы, легенд про Рамазанова, но сейчас некоторые из них становятся вполне реальностью.
— Со слов старожил мы слышали о том, что у Рамазанова была мечта построить семь мечетей. Это и аксакалы тоже говорили, и мы нашли только некоторые следы. Например, то, что он на месте нынешнего музея имени Бухар жырау построил, но когда он был в командировке, неправильно залили фундамент и начали поднимать стены. Есть место, махрап называется, это место имама, оно было расположено неправильно, оно должно было быть в другой стороне, — рассказал Салауат Темирболатулы.
Абдул-Фаттах Рамазанов проспонсировал и строительство Ак мечети. Это один из первых каменных храмов в Павлодаре, который возвели в 1905 году. Намерения купца строить именно мечети подкрепляются в том числе наличием существующих ныне исторических сооружений.
Вместе с тем, Рамазанов после приезда в Павлодар, конечно, построил себе дом. Сейчас в нем расположена гостиница, но здание числится в списке памятников истории и культуры местного значения.
Рядом расположено здание музея Майры Шамсутдиновой, которое также в реестре памятников, и оно также появилось в Павлодаре благодаря купцу. Возвел он его для своего сына, построил прям рядом со своим домом.
Абдул-Фаттах Рамазанов был купцом второй гильдии и торговал товарами первой необходимости, зерном, кожей, скотом. Историки говорят, он много уделял внимание благотворительности, лоббировал образование для бедных детей и по итогу сам как личность стал частью исторического наследия Павлодара.
Обеспеченная жизнь Рамазанова закончилась как и у многих других купцов с началом революции. Говорят, купец выслал из Павлодара детей, а чтобы никого не убили, отдал свое имущество новой власти. При этом сам остался жить в ставшем для него родным городе.
— Абдул-Фаттах никуда не уехал, был похоронен в Павлодаре. Несколько лет спустя в Семипалатинской больнице скончалась его супруга, они оба похоронены в Павлодаре на старом мусульманском кладбище. Установить место захоронения помогла внучка бывшей служанки Рамазанова Суфия апай Саттарова, которая вместе с бабушкой ходила, после того как супруги скончались, ходили каждую пятницу, молились, присматривали, ухаживали, — добавил журналист Салауат Темирболатулы.
С приходом советской власти в домах, построенных за счет Рамазанова, открыли различные учреждения. Лишь спустя десятилетия им придали важную историческую особенность.
А некоторым и вовсе вернули первоначальное предназначение, как, к примеру, Ак Мечеть, где в 1938 году запретили проводить службы и даже снесли минарет. Лишь в 1989 году здесь приступили к реставрации.
