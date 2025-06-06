Не по канонам: как здание под мечеть стало музеем литературы и искусства в Павлодаре

Музей имени Бухар жырау расположен в здании, известном как дом Зайцева. Он так закрепился в первоначальной истории, хотя на самом деле купец Зайцев не был первым его владельцем, да и не причастен к строительству этого уникального для Павлодара сооружения.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Здание сильно отличается ото всех домов в городе того периода. Нет привычных отштукатуренных фасадов. Здесь буйство резного искусства, которое несмотря на время, возможные пожары, удалось сберечь.

Павлодарский экскурсовод первой категории Магзия Абенова много лет проработала в музее имени Бухар жырау руководителем. Для нее история здания хорошо знакома, в частности, из уст краеведа и историка Эрнеста Соколкина.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Дом был построен в 1897 году, и это не сложно узнать, ведь на вершине есть табличка с годом окончания работ. А вот кто же был первым владельцем? Изначально было убеждение, что стройку здесь задумал купец и владелец пивного завода Николай Пятков, но спустя время историки установили другую версию.

В Павлодаре жил купец второй гильдии Фаттах Рамазанов. Сам он татарского происхождения и исповедовал ислам. В 19 веке, отмечают историки, татары были весьма образованными и занимались в Прииртышье просвещением.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Фаттах Рамазанов задумал в те годы построить для жителей Павлодара мечеть. Участок, на котором сейчас располагается музей имени Бухар жырау, выбирал лично. На тот момент территория была окраиной города. Купец много странствовал по торговым делам и, посещая Нижний Новгород, Казань и другие отдаленные города, видел разное искусство в архитектуре. Когда же он решил построить мечеть, то пригласил в Павлодар славгородских мастеров, которые должны были создать уникальный резной фасад.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Строительство мечети было не из дешевых по тем временам. А потому Фаттаху Рамазанову нужно было работать. Следить за ходом работ он не мог, и отправился торговать. Подобные поездки занимали много времени. Вернулся купец домой лишь спустя полгода, когда мастера уже завершали возведение здания.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

- Увидев уже почти готовое здание, Фаттах Рамазанов пришел к выводу, что оно не подходит для мечети, потому что входные врата в дом Аллаха, как называют еще мечеть, должны были быть обращены к восходу солнца, чтобы первые восходящие лучи попали в это здание. Внутреннее содержание здания вполне купца устраивало. В здании музея имени Бухар жырау все комнаты большие. Это было не характерно для строительства жилого дома того периода, потому что отапливать такие просторные комнаты было накладно. Здание действительно строилось под мечеть. Но поскольку входные врата не были обращены к восходу, это не соответствует канонам ислама, поэтому он принимает решение продать дом. Наверное, для него это было очень сложное решение, потому что он вложил много средств, всю свою душу, - рассказала экскурсовод первой категории казахстанской туристской организации Магзия Абенова.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В 1896 году в Павлодар переехал купец Пятков, который и купил дом у Фаттаха Рамазанова. Однако новый владелец долго здесь не прожил, через год он также его продал купцу Зайцеву, по имени которого и значится теперь это сооружение в списках памятников истории и культуры местного значения.

Зайцев был последним владельцем вплоть до революции, когда дом просто отобрали и расположили здесь павлодарский уездный революционный комитет. Музею литературы и искусства имени Бухар жырау сооружение, тем временем, досталось в 1992 году. Кстати, мечта Фаттаха Рамазанова построить в Павлодаре мечеть все же сбылась в 1905 году.

Напомним, ранее мы рассказывали историю павлодарской Ак Мечети, построенной за счет купца Фаттаха Рамазанова.