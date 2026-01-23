Как людям с инвалидностью в Шымкенте получить соцподдержку онлайн

Сегодня в Шымкенте проживают 42 919 человек с инвалидностью. Из них 4 977 относятся к первой группе, 15 455 — ко второй и 14 015 — к третьей. Отдельную категорию составляют дети с особыми потребностями до 18 лет, их в городе 8 472.

Ранее доступ к социальной помощи для многих осложняли бумажные процедуры и необходимость личного присутствия в госорганах.

Сейчас подать заявку на технические компенсаторные средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, а также услуги персонального помощника или сурдопереводчика можно через портал социальных услуг и мобильное приложение Aleumet. Для оформления требуется электронная цифровая подпись.

Приложение работает бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market. После авторизации пользователь выбирает поставщика и производителя средств реабилитации, подтверждает заказ с помощью ЭЦП и получает его доставкой на дом.

Через систему также могут оформлять заявки опекуны детей с инвалидностью. Все действия выполняются дистанционно, без визита в ведомства.

По словам представителей городского управления занятости и социальной защиты, переход на цифровой формат упростил доступ к помощи для маломобильных граждан.

— Мы стремимся не просто выдать пособие или средство реабилитации, а сделать так, чтобы человек получил необходимое быстро и без барьеров. Онлайн-сервисы сокращают очереди, избавляют от бумажной волокиты и уменьшают зависимость от посредников, — пояснили специалисты.

При этом в управлении напоминают о мерах безопасности в условиях роста интернет-мошенничества. Горожан просят не передавать электронную цифровую подпись третьим лицам и не оформлять заказы через посторонних.

Для жителей, которые неуверенно пользуются смартфоном или электронными сервисами, в здании управления организовали уголок самообслуживания. Здесь можно получить консультацию, оформить ЭЦП и подать заявку с помощью сотрудников. Такой формат особенно востребован среди пожилых людей и родителей детей с инвалидностью.

В 2025 году по индивидуальным программам реабилитации в Шымкенте обеспечили 53 379 заявок. Чаще всего жители обращались за протезно-ортопедической помощью, сурдо- и тифлотехническими средствами, средствами гигиены и инвалидными колясками.

— По протезно-ортопедическому направлению приняли 10 632 заявки, из них выполнили 83,6 процента. По сурдотехническим, тифлотехническим и гигиеническим средствам обеспеченность достигла 88,9 процента. По инвалидным коляскам показатель составил 93,8 процента, — сообщили в управлении.

Отдельное внимание специалисты уделяют услугам персональных помощников и сурдопереводчиков. В прошлом году такую помощь получили 3 106 из 3 134 нуждающихся граждан. На санаторно-курортное лечение приняли 15 361 заявку, путевками обеспечили 13 970 человек.

В городе продолжает работать служба инватакси. Сегодня на маршрутах задействованы 38 специализированных автомобилей. Этот сервис остается одним из самых востребованных среди людей с инвалидностью.

— Цифровые сервисы не решают всех проблем, но заметно снижают уровень стресса и зависимости. Возможность самостоятельно оформить помощь и отслеживать процесс напрямую влияет на качество жизни, — добавляют специалисты.

О том, как получить услуги инватакси в Шымкенте после вступления в силу новых правил, можете прочитать по ссылке.