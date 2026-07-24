Как люди с инвалидностью будут голосовать на выборах в Курултай в Туркестанской области

В день голосования для маломобильных жителей региона запустят спецтранспорт, адаптируют избирательные участки и обеспечат возможность проголосовать на дому, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным территориальной избирательной комиссии, в Туркестанской области зарегистрированы 14 873 избирателя с особыми потребностями:

7 643 — с инвалидностью по зрению;

3 865 — с нарушениями слуха;

3 365 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пользуются креслами-колясками).

Все 952 избирательных участка области включены в интерактивную карту доступности. Их оснастили необходимым оборудованием, специальными кабинами для голосования и пандусами.

— В день голосования для обеспечения комфортных условий для маломобильных граждан в Туркестанской области будут работать 65 инватакси и 49 социальных такси. Все 952 избирательных участка включены в карту объектов и услуг, доступных для жителей с особыми потребностями. Завершена организация специальных кабин для голосования и отдельных зон для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — сообщили в областной территориальной избирательной комиссии.

Жители Туркестанской области, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не смогут прийти лично, вправе воспользоваться предусмотренным законом правом проголосовать на дому. Для этого необходимо до дня голосования подать заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. В день выборов члены комиссии приедут к избирателю с переносной урной.

Ранее сообщалось, как в Шымкенте адаптируют избирательные участки к выборам депутатов Курултая. Для людей с инвалидностью и маломобильных граждан оборудуют пандусы, тактильные дорожки, кнопки вызова, трафареты со шрифтом Брайля, дополнительное освещение и парковочные места. На отдельных участках устраняют выявленные недостатки.