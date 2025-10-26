РУ
    Как лошади Пржевальского готовятся к зиме

    Для животных заготовлены корма, ведётся постоянный мониторинг, а в следующем году им установят GPS-ошейники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Данияр Калиев

    По словам ведущего специалиста АСБК Альберта Салемгареева и ветеринарного специалиста ассоциации Данияра Калиева, основное внимание уделяется состоянию животных, их упитанности и готовности к суровым погодным условиям.

    Специалисты отмечают, что целью является оказание помощи лошадям максимально адаптироваться к дикой природе и пройти суровый сезон без вмешательства человека.

    а
    Фото: АСБК

    Адаптация и запасы корма

    Для второй группы лошадей, выпущенной в этом году, предусмотрен тот же подход, что и для первой. О том, как первая партия перенесла холода, можно прочитать здесь.

    На случай продолжительных снегопадов и сильных морозов заготовлены запасы сена, которые позволят при необходимости обеспечить животных дополнительным питанием.

    — Мы внимательно следим за состоянием упитанности лошадей. Если они активно пасутся и чувствуют себя хорошо, дополнительное кормление не требуется. Первая группа в прошлом году успешно прошла через подобные условия — это подтвердило правильность выбранной стратегии, — отметил Альберт Салемгареев.

    а
    Фото: Анне Дорман

    По словам специалистов, основная цель проекта — чтобы животные как можно быстрее приспосабливались к жизни в естественной среде и самостоятельно добывали корм.

    Дополнительное кормление будет организовано лишь при экстремальных погодных условиях — во время сильных снегопадов, метелей или образования настов, когда доступ к траве затруднен.

    Как будут наблюдать

    Наблюдение за лошадьми продолжается с использованием GPS-технологий. Как сообщил Данияр Калиев, в настоящее время первая группа лошадей находится без GPS-ошейников, однако их установка запланирована на весну 2026 года.

    — После установки GPS-оборудования мы сможем в режиме реального времени отслеживать перемещения, поведение и адаптацию животных к условиям нового ареала — без вмешательства в их естественную жизнь, — пояснил специалист.

    а
    Фото: АСБК

    Возможное потомство

    Определить наличие беременных самок пока невозможно. Это станет ясно ближе к весне 2026 года, когда появится возможность провести наблюдения и анализ поведения животных.

    — Мы уже отмечали случаи спаривания, что говорит о хорошем уровне адаптации. Однако, как показывает международный опыт, в первый год после переселения лошади Пржевальского беременеют редко — им нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям и климату, — подчеркнул Альберт Салемгареев.

    Специалисты уверены, что принятые меры позволят животным успешно пережить зимний период и укрепить популяцию редких видов в естественных условиях.

    а
    Фото: Анне Дорман

    Напомним, запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане. О том, как лошади адаптировались на исторической родине, мы рассказали накануне.

    Летом 2025 года в Казахстан прибыла вторая партия керкуланов из Чехии.

    а
    Фото: АСБК
