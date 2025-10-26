Как лошади Пржевальского готовятся к зиме

По словам ведущего специалиста АСБК Альберта Салемгареева и ветеринарного специалиста ассоциации Данияра Калиева, основное внимание уделяется состоянию животных, их упитанности и готовности к суровым погодным условиям.

Специалисты отмечают, что целью является оказание помощи лошадям максимально адаптироваться к дикой природе и пройти суровый сезон без вмешательства человека.

Фото: АСБК

Адаптация и запасы корма

Для второй группы лошадей, выпущенной в этом году, предусмотрен тот же подход, что и для первой. О том, как первая партия перенесла холода, можно прочитать здесь.

На случай продолжительных снегопадов и сильных морозов заготовлены запасы сена, которые позволят при необходимости обеспечить животных дополнительным питанием.

— Мы внимательно следим за состоянием упитанности лошадей. Если они активно пасутся и чувствуют себя хорошо, дополнительное кормление не требуется. Первая группа в прошлом году успешно прошла через подобные условия — это подтвердило правильность выбранной стратегии, — отметил Альберт Салемгареев.

Фото: Анне Дорман

По словам специалистов, основная цель проекта — чтобы животные как можно быстрее приспосабливались к жизни в естественной среде и самостоятельно добывали корм.

Дополнительное кормление будет организовано лишь при экстремальных погодных условиях — во время сильных снегопадов, метелей или образования настов, когда доступ к траве затруднен.

Как будут наблюдать

Наблюдение за лошадьми продолжается с использованием GPS-технологий. Как сообщил Данияр Калиев, в настоящее время первая группа лошадей находится без GPS-ошейников, однако их установка запланирована на весну 2026 года.

— После установки GPS-оборудования мы сможем в режиме реального времени отслеживать перемещения, поведение и адаптацию животных к условиям нового ареала — без вмешательства в их естественную жизнь, — пояснил специалист.

Фото: АСБК

Возможное потомство

Определить наличие беременных самок пока невозможно. Это станет ясно ближе к весне 2026 года, когда появится возможность провести наблюдения и анализ поведения животных.

— Мы уже отмечали случаи спаривания, что говорит о хорошем уровне адаптации. Однако, как показывает международный опыт, в первый год после переселения лошади Пржевальского беременеют редко — им нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям и климату, — подчеркнул Альберт Салемгареев.

Специалисты уверены, что принятые меры позволят животным успешно пережить зимний период и укрепить популяцию редких видов в естественных условиях.

Фото: Анне Дорман

Напомним, запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане. О том, как лошади адаптировались на исторической родине, мы рассказали накануне.

Летом 2025 года в Казахстан прибыла вторая партия керкуланов из Чехии.