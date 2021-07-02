Как лечат заболевших индийским штаммом коронавируса в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, как лечатся пациенты, у которых выявлен «индийский» штамм коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Их отдельно не лечат. На сегодня протокол практически одинаковый. Применяются противовирусная терапия, другие методы тоже. Конечно же, это вопрос лечебников. С моей стороны не корректно рассказывать, как лечить больных. Единственное могу сказать, что в отличие от предыдущих штаммов, здесь добавился симптом диареи, и по всей видимости, будет проводиться терапия, которая будет восполнять потерю жидкостей. В целом лечение проводится также как и в случае с британским штаммом и другими вариантами КВИ», - ответил Ж. Бекшин.

Ранее главный санврач Алматы рассказал о четвертой волне коронавируса.