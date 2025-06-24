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    17:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцы могут получить удостоверение личности онлайн

    Казахстанцы теперь могут получить новое удостоверение личности полностью онлайн, передает агентство Kazinform.

    Кто в Казахстане может получить удостоверение личности бесплатно
    Коллаж: Kazinform

    На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.

    — Заменить удостоверение личности можно только при истечении срока действия документа — не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности. Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней, — сообщается на eGov.kz.

    Отмечается, что вся процедура подачи заявки проходит через защищённую информационную систему Digital ID, где реализован целый ряд мер информационной безопасности. Используется двухфакторная аутентификация: сначала система проверяет ИИН и номер телефона через БМГ, после чего система отправляет одноразовый код (OTP) на номер, зарегистрированный в БМГ. Далее проводится биометрическая идентификация.

    Теги:
    Казахстанцы Егов
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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