Как казахстанцы могут получить удостоверение личности онлайн

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.

— Заменить удостоверение личности можно только при истечении срока действия документа — не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности. Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней, — сообщается на eGov.kz.

Отмечается, что вся процедура подачи заявки проходит через защищённую информационную систему Digital ID, где реализован целый ряд мер информационной безопасности. Используется двухфакторная аутентификация: сначала система проверяет ИИН и номер телефона через БМГ, после чего система отправляет одноразовый код (OTP) на номер, зарегистрированный в БМГ. Далее проводится биометрическая идентификация.