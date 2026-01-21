Как казахстанцам получить выплаты по потере работы
По итогам 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 354,2 тыс. человек, при этом 311,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2025 году, передает Kazinform со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения.
Общая сумма выплат составила 130,4 млрд тенге.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее — КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
Напомним, навыки, востребованные на рынке труда, доступны на платформе Career Enbek.