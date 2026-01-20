Навыки, востребованные на рынке труда, доступны на платформе Career Enbek

бизнес-инициатив

Все навыки в ЦБН систематизированы по тематическим группам, что обеспечивает удобную навигацию и позволяет быстро определить области их применения. Каждый навык сопровождается подробным описанием и перечнем профессиональных групп, в которых он востребован.

Интерфейс платформы обеспечивает доступ к структурированной информации и позволяет пользователям находить и сопоставлять данные в соответствии с их профессиональными задачами.

ЦБН разработан на основе международной системы ESCO (Европейская классификация навыков, компетенций, квалификаций и профессий) и является ключевым инструментом Национальной системы квалификаций, применяемым при разработке профессиональных стандартов, обновлении образовательных программ и планировании кадровой политики. Он ориентирован на широкий круг профессионального сообщества: разработчиков профессиональных стандартов и образовательных программ, представителей работодателей, экспертов в сфере подготовки кадров.

Для кадровых и HR-служб ресурс открывает возможности формирования современных профилей должностей, выстраивания систем оценки и развития сотрудников на основе актуальных данных о навыках.

Ознакомиться с ЦБН можно на платформе Сareer.Еnbek по ссылке.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 306,2 тыс. человек, трудоустроено 912,8 тыс. казахстанцев.