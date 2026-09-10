Как казахстанцам не допустить оформления мошеннического займа

Мошенники продолжают использовать телефонные звонки, сообщения и методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к банковским сервисам и оформить займы на чужое имя. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие схемы встречаются чаще всего и как защитить себя, передает агентство Kazinform.

Что такое зеркальный кредит

Одна из распространенных схем — так называемый «зеркальный», «технический» или «защитный» кредит.

Как правило, все начинается со звонка или сообщения от человека, который представляется сотрудником оператора связи или другой организации и просит сообщить код подтверждения из СМС.

Затем гражданину могут позвонить лжесотрудники банка, правоохранительных или государственных органов. Они сообщают о якобы попытке оформить кредит на его имя или о подозрительных операциях по счету.

Под предлогом защиты денег мошенники убеждают человека самостоятельно оформить «технический», «зеркальный» или «защитный» кредит, пройти биометрическую идентификацию и подтвердить операции в мобильном приложении. Также они могут попросить включить демонстрацию экрана, видеосвязь или использовать второе мобильное устройство.

В итоге заем человек оформляет самостоятельно, после чего его убеждают перевести полученные средства на «безопасный», «резервный» или «специальный» счет. На самом деле деньги поступают мошенникам, а обязательства по кредиту остаются за заемщиком.

Мошенники заманивают льготными кредитами

Еще одна схема связана с предложениями получить «льготный» кредит. Злоумышленники могут обещать помощь в оформлении займа на особых условиях, в том числе якобы по государственным программам.

Для этого гражданина убеждают установить приложение, пройти биометрическую идентификацию, предоставить доступ к телефону либо передать данные для входа в банковское приложение или сервис микрофинансовой организации. Получив доступ, мошенники оформляют онлайн-заем и переводят средства на подконтрольные им счета.

В АРРФР перечислили признаки, которые должны насторожить. Среди них — требование срочно оформить «защитный» кредит, установить приложение, включить демонстрацию экрана, пройти биометрическую идентификацию по указанию постороннего человека, а также давление, запугивание и обещание гарантированного одобрения займа.

В агентстве подчеркивают, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не требуют оформлять кредиты для их последующей отмены, устанавливать приложения или предоставлять удаленный доступ к телефону и банковским сервисам.

Что нельзя делать

Чтобы снизить риск мошенничества, гражданам рекомендуют никому не сообщать коды из СМС и push-уведомлений, не устанавливать приложения по просьбе неизвестных, не передавать телефон посторонним и не включать демонстрацию экрана при работе с банковскими приложениями.

Также рекомендуется использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять уведомления банков и свою кредитную историю, а при возникновении сомнений самостоятельно связываться с финансовой организацией по официальным контактам.

Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Стоп-кредит», который позволяет установить добровольный запрет на оформление займов.

Если кредит уже оформлен на ваше имя под воздействием третьих лиц или после передачи доступа к банковским сервисам, в АРРФР рекомендуют незамедлительно обратиться в банк или микрофинансовую организацию и правоохранительные органы.

Ранее Kazinform рассказывал, как защитить свои данные и не стать жертвой кредитных мошенников. В АРРФР среди основных мер также называли подключение «Стоп-кредита», отказ от передачи СМС-кодов и регулярную проверку кредитного отчета.

Также Kazinform публиковал пошаговую инструкцию, как проверить, не оформлен ли на вас кредит. Подробнее читайте здесь.