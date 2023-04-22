Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане

ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – В День работников науки, 12 апреля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Национального совета по науке и технологиям, на котором акцентировал внимание на продолжении практики привлечения ведущих зарубежных вузов в нашу страну. В этом году филиал шотландского Университета Heriot-Watt в Актобе откроет свои двери студентам из западных регионов Казахстана. Об уникальной истории запуска образовательных программ с университетом с двухсотлетней историей поделился с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» директор программ послевузовского образования Эдинбургской школы бизнеса Асылбек Нургабдешов, сыгравший ключевую роль в привлечении этого вуза в Казахстан.

Университет Heriot-Watt и академический хаб в Казахстане

Создание академического хаба в нашей стране представляет собой одно из ключевых направлений деятельности Министерства науки и высшего образования Казахстана.

«Мы для себя поставили амбициозную задачу – создать в Казахстане большой академический хаб, который привлечет молодежь из стран региона, где проживает около 2 млрд человек», - рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в интервью МИА «Казинформ» в феврале в Лондоне.

В прошлом году в Казахстане открылись филиалы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Алматы, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау, Университета Аризоны в Петропавловске. Немногим ранее, в 2021 году, в Алматы открыл свои двери филиал британского Университета De Montfort. Как ожидается, в этом году начнут работу еще 6 филиалов зарубежных высших учебных заведений, среди которых особое место занимает шотландский Университет Heriot-Watt.

Основателями вуза считаются торговец льном Леонард Хорнер и часовщик Роберт Брайсон, открывшие в 1821 году Эдинбургскую школу искусств – первый в мире технический институт. В то время главной задачей учебного заведения было обучение рабочих местных фабрик. В последующем школа получила дополнительное финансирование из фондов шотландского ювелира Джорджа Хериота и изобретателя Джеймса Уатта, считающегося отцом промышленной революции в Англии, трансформировавшись в 1885 году сначала в колледж, а в 1966 году – в Университет Heriot-Watt.

Сегодня в этом вузе, включающего в себя пять академических школ и Эдинбургскую школу бизнеса, учатся почти 30 тысяч студентов. Помимо этого, шотландский университет имеет кампусы в Дубае и Малайзии.

Филиал шотландского университета в Казахстане стал реальностью, помимо прочего, благодаря активной работе директора программ послевузовского образования Эдинбургской школы бизнеса Асылбека Нургабдешова, который после нескольких лет работы в казахстанских вузах принял решение получить профессорский опыт за рубежом.

Первый проект подсказал Президент

«Из всех предложений мне понравилась Эдинбургская школа бизнеса Университета Heriot-Watt. В Шотландию мне удалось попасть в сентябре 2020 года, когда немного ослабили ограничения из-за пандемии. С самого первого дня хотел принести пользу Казахстану. Интересно, что первый такой проект подсказал Президент», - рассказывает Асылбек Нургабдешов.

«Наш Президент в своем Послании народу Казахстана в сентябре 2020 года поручил обеспечить ежегодную стажировку 500 ученых в ведущих исследовательских центрах мира. Тогда подумал, почему бы не пригласить наших ученых? Ведь у меня много знакомых, тем более в разных университетах работал. Поговорил с деканом бизнес школы. Не сразу получилось его убедить. Сперва британцы хотели понять, насколько проект будет успешным и какую принесет им пользу. К тому же, 10 человек – это же большое количество, тем более все ученые, у каждого своя специфика. Более того, годичная стажировка здесь ранее не практиковалась. В год на 3-х или 6-месячную стажировку сюда приезжают не более 80 ученых со всего мира. Но в конечном итоге руководство вуза поддержало эту инициативу», - сказал спикер.

Он сообщил, что сегодня здесь проходят стажировку 11 ученых из 6 казахстанских вузов. В этом году заявки подали еще 17 исследователей.

«Обмен опытом идет хорошо и нам удалось создать некоторую синергию. Проекты, над которыми они работают здесь, важные для Казахстана и на самые разные темы: от цифровой трансформации вуза до углеродного налога, который в будущем будет введен на промышленный импорт в страны Запада. Замечу, что проект «500 ученых» будет продолжаться до конца 2025 года и Университет Heriot-Watt готов проводить совместные исследования с казахстанскими учеными в случае их заинтересованности», - подчеркнул Асылбек Нургабдешов.

Нежданное путешествие на родину

Второй образовательный проект также берет начало с инициативы Главы государства об открытии в Казахстане пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов, два из которых с техническим уклоном должны быть размещены на западе страны, вспоминает наш соотечественник.

«В марте 2022 года делегация Университета Heriot-Watt в Астане встретились с вице-министром образования и науки. На встрече он четко объяснил ситуацию и обозначил заинтересованность в филиале Университета Heriot-Watt», - вспоминает Асылбек Нургабдешов.

«Затем в июле 2022 года руководство университета встретилось с вице-министром Куанышем Ергалиевым, который озвучил предложение министра науки и высшего образования рассмотреть вузы на западе Казахстана. Съездили в Актобе, где нас хорошо принял аким области Ералы Тугжанов», - поделился собеседник.

Как будет работать филиал Университета Heriot-Watt в Актобе

«Стороны договорились открыть филиал Университета Heriot-Watt на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Он откроет свои двери уже в сентябре этого года. Это будет 3 программы уровня бакалавриата по 100 студентов на каждой. Студенты будут учиться в рамках стандартного государственного гранта, то есть за них будет платить государство. В зависимости от набранных баллов на Едином национальном тестировании они могут поступить в филиал Университета Heriot-Watt», - пояснил спикер.

Подробную информацию кандидаты могут узнать на сайте Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

«Лекции могут быть онлайн, мы такое практикуем с филиалами в Дубае и Малайзии. Семинары и практические занятия будут вести местные преподаватели, которые пройдут у нас стажировку. Мы здесь хотели бы использовать ресурсы проекта «500 ученых» или программы «Болашак». Помимо этого, для проведения практических занятий мы хотим привлечь сотрудников иностранных компаний, работающих в Казахстане и имеющих британское или американское образование. Это будет хороший источник практических знаний для студентов», - резюмировал спикер.

В заключение справедливости ради следует сказать, что, помимо Асылбека Нургабдешова, филиал шотландского вуза в нашей стране стал реальностью благодаря слаженной работе команд Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, Университета Heriot-Watt и Министерства науки и высшего образования Казахстана.