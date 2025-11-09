Как Казахстан сдерживает цены: стабфонды, павильоны и контроль на местах

Благодаря этим мерам удалось предотвратить резкие скачки цен на основные продукты питания, стабилизировать поставки и повысить доступность товаров для населения.

В целом по стране стабилизационные фонды обеспечивают стратегические запасы овощей, круп, муки, масла, сахара, яиц и мяса. На эти цели в разных регионах направлены миллиарды тенге.

Например, в Астане объем финансирования по оборотному механизму составил 10,7 млрд тенге, что позволило законтрактовать более 33 тысяч тонн продовольствия. В Алматы городские власти договорились с крупнейшими торговыми сетями о предельной наценке не выше 15% и обеспечили прямые поставки от отечественных производителей.

Аналогичные механизмы действуют и в других регионах. В Шымкенте активно развиваются социальные павильоны, где товары продаются с минимальной торговой наценкой.

В Карагандинской области организованы сельхозярмарки, позволяющие населению покупать продукты на 15–20% дешевле рыночных, а также действует система межсезонных закупок картофеля, моркови, капусты и лука.

В Акмолинской области на стабилизацию цен направлено свыше 3,3 млрд тенге, сформированы запасы из более чем 8 тысяч тонн продуктов.

В Павлодарской области стабфонд включает около 14,5 тысяч тонн продукции, а социальный хлеб реализуется по цене 96 тенге.

В Костанайской области региональный фонд располагает 14 тысячами тонн социально значимых товаров, при этом наценка на продукты не превышает 10–15%.

Северо-Казахстанская область удерживает цены благодаря закупу 12,7 тысячи тонн продукции и более 5,7 млн яиц, а также активному контролю за торговыми надбавками.

В Жамбылской области накоплено свыше 12 тысяч тонн сахара, более 6 тысяч тонн картофеля и почти 7,5 млн яиц.

Подобные запасы созданы и в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях, где также реализуются программы «социального хлеба» и еженедельные сельхозярмарки.

На востоке страны, в Восточно-Казахстанской области, на продажу выставлено свыше 10 тысяч тонн овощей нового урожая, а в Западно-Казахстанской области на формирование стабфонда направлено 4,5 млрд тенге. Здесь проведено более 350 ярмарок, а выявленные случаи завышения цен пресекаются административными мерами.

Активно работает система и на юге. В области Жетысу и Туркестанском регионе продукция в социальных магазинах реализуется на 10–15% дешевле, чем на рынке.

В Мангистауской области за последние годы в стабфонд направлено 4,8 млрд тенге, что позволило создать запасы свыше 10 тысяч тонн товаров первой необходимости.

Система стабилизации цен в Казахстане строится на принципе баланса между государственным регулированием и рыночными механизмами.

Региональные стабфонды выполняют роль страхового буфера, а социальные павильоны обеспечивают прямой доступ населения к товарам по справедливым ценам. Параллельно государственные органы проводят мониторинг торговых надбавок, применяя санкции к нарушителям.

Эксперты отмечают, что эффективность таких мер во многом зависит от логистики и своевременных закупок. В межсезонье именно форвардные контракты с фермерами позволяют сформировать устойчивые запасы овощей и не допустить резкого роста цен. При этом наибольший эффект достигается в регионах, где активно развиваются собственные производственные мощности и инфраструктура хранения.

Несмотря на достигнутые результаты, специалисты указывают на необходимость дальнейшего развития системы — расширения сети холодильных и овощехранилищ, внедрения цифрового мониторинга запасов и создания единой платформы для обмена данными между регионами. Это позволит повысить прозрачность и точность управления продовольственными потоками.

Таким образом, Казахстан выстраивает комплексную модель продовольственной стабильности. Используя инструменты стабфондов, социальных павильонов, ярмарок и форвардных контрактов, регионы обеспечивают устойчивость цен и доступность базовых товаров. Эти меры не только сдерживают инфляцию, но и укрепляют доверие граждан к системе государственной поддержки.

Напомним, для обеспечения прозрачности управления запасами социально значимых продуктов в стабфондах Министерство торговли и интеграции совместно с Казахтелекомом разработали алгоритм постоянного мониторинга данных по запасам СПК.