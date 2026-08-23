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    Эксперт: Качество законов важнее скорости решений

    Почему выборы депутатов Курултая важны не только для политиков, но и для каждого избирателя. Об этом на специальном марафоне радио «Jibek Joly» рассказала руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК Юлия Костяная, передает корреспондент агентства Кazinform.

    Эксперт: качество законов важнее скорости решений
    Кадр из видео

    Разговор Юлия Костяная начала с ключевых изменений в политической системе страны в связи с переходом к новому формату парламента. Она отметила, что меняется само распределение функций, поскольку происходит переход от двухпалатной к однопалатной системе. Ранее законодательный процесс проходил последовательно через две палаты — Мажилис и Сенат, теперь же все сосредоточено в едином представительном органе — Курултае. Именно он будет рассматривать законопроекты, работать в рамках рабочих групп и принимать решения.

    При этом, подчеркнула эксперт, важна не столько скорость принятия решений, сколько их качество.

    — Есть такие вопросы, которые могут обсуждаться достаточно долго. И это было и в Мажилисе, и это будет в Курултае, потому что когда вопрос затрагивает какой-то важный интерес общества, его невозможно за месяц решить и принять. Поэтому на быстроту принятия законопроектов ставку не надо делать. Нужно делать именно на качество: насколько будут услышаны запросы общества, насколько они будут решены, реализованы через законодательные инициативы. К тому же, Курултай не строит дороги, не оказывает медицинские услуги или не открывает рабочие места — это не исполнительная власть. Эффект будет в другом — в качестве законов и эффективности контроля за исполнением бюджета, — сказала она.

    Эксперт подчеркнула, что на депутатов нового созыва ложится особая миссия: именно им предстоит запустить обновленную систему власти и показать ее работоспособность на практике. Это первый состав Курултая, который становится реальным этапом реализации Конституции. Поэтому внимание общества сегодня сосредоточено не только на самих выборах, но и на тех, кто будет представлять граждан в новом органе. От их решений зависит, насколько эффективно заработает обновлённая архитектура политической системы, и именно к ним будет приковано пристальное общественное наблюдение.

    Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%. 

    Казахстан Выборы в Курултай Политика Общество Радио Jibek Joly
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
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