Эксперт: качество законов важнее скорости решений

Почему выборы депутатов Курултая важны не только для политиков, но и для каждого избирателя. Об этом на специальном марафоне радио «Jibek Joly» рассказала руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК Юлия Костяная, передает корреспондент агентства Кazinform.

Разговор Юлия Костяная начала с ключевых изменений в политической системе страны в связи с переходом к новому формату парламента. Она отметила, что меняется само распределение функций, поскольку происходит переход от двухпалатной к однопалатной системе. Ранее законодательный процесс проходил последовательно через две палаты — Мажилис и Сенат, теперь же все сосредоточено в едином представительном органе — Курултае. Именно он будет рассматривать законопроекты, работать в рамках рабочих групп и принимать решения.

При этом, подчеркнула эксперт, важна не столько скорость принятия решений, сколько их качество.

— Есть такие вопросы, которые могут обсуждаться достаточно долго. И это было и в Мажилисе, и это будет в Курултае, потому что когда вопрос затрагивает какой-то важный интерес общества, его невозможно за месяц решить и принять. Поэтому на быстроту принятия законопроектов ставку не надо делать. Нужно делать именно на качество: насколько будут услышаны запросы общества, насколько они будут решены, реализованы через законодательные инициативы. К тому же, Курултай не строит дороги, не оказывает медицинские услуги или не открывает рабочие места — это не исполнительная власть. Эффект будет в другом — в качестве законов и эффективности контроля за исполнением бюджета, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что на депутатов нового созыва ложится особая миссия: именно им предстоит запустить обновленную систему власти и показать ее работоспособность на практике. Это первый состав Курултая, который становится реальным этапом реализации Конституции. Поэтому внимание общества сегодня сосредоточено не только на самих выборах, но и на тех, кто будет представлять граждан в новом органе. От их решений зависит, насколько эффективно заработает обновлённая архитектура политической системы, и именно к ним будет приковано пристальное общественное наблюдение.

Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.