Специальный радиомарафон проводит JJ FM в день выборов в Курултай

Марафон на радио Jibek Joly начался в 9:00 утра и продлится до полуночи, охватывая весь ход голосования и события вокруг этого важного события, передает корреспондент Kazinform.

В течение дня слушатели услышат прямые включения с избирательных участков, комментарии экспертов, мнения граждан и репортажи о явке. В программе также предусмотрены интервью с представителями общественных организаций и аналитиками, которые оценивают значение нынешней кампании для развития политической системы страны.

В эфире радиомарафона уже побывали известные гости: победитель «Казахстан Барысы‑2014» Мухит Турсынов, трехкратная чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова, доктор политических наук, директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Индира Рыстина, а также Юлия Костяная, руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма при УДП РК.

JJ FM вещает на частоте 101.4 FM и позиционирует себя как динамичная платформа для музыки, общения и актуального контента. Станция открывает новые имена, создает уникальные форматы по продвижению современной казахстанской музыки и становится площадкой для культурного и общественно-политического диалога.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.