Как изменилось качество жизни казахстанцев в 2022 году

6 Января 2023, 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение уровня жизни граждан является приоритетным направлением развития Казахстана. В своих Посланиях и программах Глава государства неоднократно акцентировал внимание на том, что на первом месте в нашей стране должны стоять люди. Поэтому все действия государства должны быть направлены на повышение благосостояния народа. Что сделано в 2022 году для улучшения качества жизни казахстанцев, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Эффективность госуправления оценивается по результатам в социальной сфере

Касым-Жомарт Токаев регулярно акцентировал внимание на важности улучшения человеческого капитала для процветания страны. А качество человеческого капитала зависит от трех базовых составляющих – уровня образования, здравоохранения и условий для развития навыков людей. Для этого в государстве создают и развивают социальную инфраструктуру.

Именно по темпам создания необходимой социальной инфраструктуры, культурных и общественных объектов, качества мер по повышению доходов и социальных выплат (пенсий, пособий) можно судить в целом об эффективности государственного управления.

В Казахстане этому уделяют основное внимание. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые мы использовали в этом материале.

200 школ построено в Казахстане в 2022 году

В Казахстане дефицит ученических мест составляет более 250 тысяч. Для того, чтобы решить эту проблему Президент поручил создать национальный проект «Комфортная школа». В рамках которого до 2025 года должно быть построено более 400 школ нового формата в общей сложности на 842 тысячи мест. Эти школы будут оснащены современным оборудованием и технологиями.

Проект должен устранить нехватку ученических мест, а также практику трехсменных и аварийных школ.

Согласно статистике, по состоянию на 10 декабря 2022 года свои двери в 2022 году распахнула 201 новая школа на 106 тысяч ученических мест.

Помимо нехватки ученических мест, в стране есть и дефицит учителей. К 2026 году ожидается, что из вузов будет выпущено порядка 100 тысяч специалистов.

Кроме того, в 2022 году по всей республике было открыто 453 детских сада на 37,7 тысяч мест, в результате чего охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием достиг отметки в 98,4%.

Повысилась доступность медпомощи для сельских жителей

В ушедшем году в стране продолжилась активная работа по обеспечению доступности медицинской помощи для казахстанцев. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. По данным Правительства, в стране в 2022 году было открыто 87 новых объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), из них 4 поликлиники, 5 центров ПМСП, 24 врачебные амбулатории, 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 43 медицинских пункта. При этом, большая часть этих объектов была открыта именно в сельской местности.

Вместе с тем были внедрены профилактические осмотры для сельских жителей, а также запущен скрининг новорожденных на 49 наследственных заболеваний, расширены пакеты профосмотров детского населения и возобновлена работа медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые посетили 147 станций и оказали помощь 77 тысячам жителей отдаленных населенных пунктов.

В результате, в том числе, благодаря и этим мерам, общая смертность населения снизилась на 28% по сравнению с 2021 годом. Показатель материнской смертности снизился в 3,5 раза.

Что сделано для повышения доходов населения

В 2022 году заработная плата была повышена более 3 миллионам работников, в том числе, врачам на 30%, учителям на 25%, другим работникам бюджетной сферы на 20%, производственному персоналу повышение варьировалось от 10 до 50%.

Как известно, около 40% населения Казахстана проживает в сельской местности. Поэтому по поручению Касым-Жомарта Токаева в ближайшие 5 лет будет выделен 1 трлн тенге на проект по увеличению доходов сельского населения за счет расширения доступа к микрокредитованию.

Этот проект был успешно апробирован в Жамбылской области, теперь будет проводиться работа по его масштабированию с охватом в 1 млн сельчан. Ожидается, что в результате половина всех частных домохозяйств будет вовлечена в сельскохозяйственную кооперацию. В 2023 году на этот проект предусмотрено выделить из бюджета 70 млрд тенге.

Что касается трудящихся научной сферы, то в этом году было выделено более 1 000 грантов на поддержку и поощрение молодых специалистов научной сферы, а заработная плата ученых увеличена в 2 раза.

Государство выполняет свои социальные обязательства

Государство продолжает в полном объеме выполнять все свои социальные обязательства.

По данным Правительства, численность пенсионеров в РК на сегодняшний день составляет порядка 2,2 млн человек, а получателей государственных пособий – 1,8 млн. В текущем году адресная социальная помощь была назначена более 140 000 семей или свыше 724 000 человек (в т.ч. 465,5 тысяч детей и 61 тысячи многодетных семей). Гарантированный социальный пакет назначен свыше 378 тысячам детей дошкольного и школьного возрастов. Ожидается, что в следующем году 4,4 млн человек получат увеличенные соцвыплаты на 4,6 трлн тенге.

Подробнее о том, какими будут социальные выплаты в 2023 году можно прочитать здесь.

Кроме того, в рамках мер содействия занятости граждан, трудоустроено более 900 тыс. человек, в том числе, 250 тысяч из числа молодежи. В 2023 году планируется трудоустроить порядка 1 млн человек.

2022 год стал знаковым для казахстанцев. Страна вступила в новый период политического развития и экономической трансформации. Несмотря на внешнеэкономические шоки и внутренние потрясения, государство продолжает планомерно развивать социальную сферу. Важно, что поступательная работа по повышению качества жизни граждан не останавливается.