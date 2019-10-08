Как изменилась столица за 10 лет – аким Нур-Султана подвел итоги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал об изменениях, которые произошли в столице за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По социально-экономическим показателям у нас наблюдается положительная динамика: только за последние 10 лет мы видим, насколько вырос региональный продукт, объем промышленной продукции увеличился в 6 раз, продолжается положительный тренд в сфере торговли. Растет привлекательность города по ведению бизнеса. Количество действующих субъектов МСБ за это время выросло практически в 4 раза, до 125 тысяч человек. А объем произведенной ими продукции вырос в 8 раз и приблизился к 5 трлн тенге», - сказал Алтай Кульгинов на совещании по вопросам развития столицы.





По его словам, с момента переноса столицы в основной капитал инвестировано 9 трлн тенге, построено 22,5 млн кв. метров жилья. Только за последние 3 года ежегодно вводится более 2 млн кв. метров.

«С начала года по всем направлениям наблюдается положительная динамика, кроме трех взаимоувязанных показателей. Здесь мы отстаем по вводу жилья, по объемам строительных работ, инвестициям в основной капитал. Вместе с тем, по сравнению с первым полугодием наблюдаются позитивные сдвиги: по итогам 8 месяцев объем строительных работ увеличился на 154%, инвестиций на 6%, ввод жилья остается пока на том же уровне», - отметил аким.

«В ближайшей перспективе основной задачей является решение текущих социально-экономических вопросов и завершение начатых проектов», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы.

Глава государства озвучил задачи по развитию города.