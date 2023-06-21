Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Изменение климата на планете является одной из глобальных проблем XXI века. Ежегодно регион Центральной Азии сталкивается с возрастающими рисками изменения климата, при которых высокие температуры, неблагоприятные метеорологические условия нарушают экосистемы и увеличивают периодичность экстремальных засух, сильных наводнений, аномальной жары и лесных пожаров. Как процессы изменения климата влияют на экономику и жизнь населения стран Центральной Азии, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Уязвимость стран Центральной Азии к изменению климата

Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых регионов в мире к изменению климата. Средняя годовая температура здесь растет быстрее чем в среднем по всему миру. Территория, характеризующаяся сильной засухой, резко континентальным климатом, низким уровнем осадков и неравномерным распределением водных ресурсов, наиболее подвержена влиянию изменений погодных условий.

Дно Аральского моря. Фото: Юсуп Камалов, Узбекистан

Увеличение выбросов парниковых газов в странах Центральной Азии оказывает колоссальное влияние на окружающую среду и экономику в целом. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, является одним из факторов, сдерживающим экономическое развитие стран региона. Урбанизация, нехватка чистой воды, загрязненность воздуха, экстремальные погодные явления, вырубка лесов, утрата мест обитания, опустынивание, растущий спрос на электроэнергию, парниковые газы, экономическая уязвимость - все это относится к отрицательным последствиям климатических изменений.

По данным Программы развития ООН, среднегодовые температуры в Центральной Азии за последние три десятилетия повысились на 0,5 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что к 2085 году возрастут на 2,0–5,7 градуса по Цельсию. Увеличение частоты и скорости экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий угрожает физической безопасности, критически важной инфраструктуре и доступу к здравоохранению и образованию.

Дефицит воды в регионе

В пяти странах ЦА – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане - проживают более 76 млн человек. На сегодняшний день почти треть населения Центральной Азии не имеют доступа к питьевой воде, в частности в сельской местности. По прогнозам экспертов, население региона к 2050 году увеличится до 90-100 млн человек. Таким образом, продолжающаяся урбанизация, потепление климата и требования экономического роста будут только усиливать давление на ограниченные водные ресурсы.

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Глобальное потепление также оказывает сильное влияние на состояние водных ресурсов в центральноазиатском регионе.

Ледники представляют собой главный источник пресной воды для всей Центральной Азии с засушливым климатом и имеют жизненно важное значение для ее жителей. Две основные водные артерии Центральной Азии – реки Сырдарья и Амударья, впадающие в Аральское море, а также река Или, питающая западную часть озера Балхаш, в значительной степени зависят от сезонного таяния снега и ледников при небольших осадках в нижнем течении рек. От этих речных систем зависит экономическое развитие в регионе. По прогнозам Азиатского банка развития, к 2050-2100 годам объемы воды могут уменьшиться на 30% в бассейне Сырдарьи и на 40% в бассейне Амударьи, что делает еще более важным сотрудничество центральноазиатских стран для обеспечения устойчивого управления водными ресурсами в регионе.

Согласно оценкам экспертов, каждый год площадь ледников в регионе снижается на один процент из-за быстрого их таяния под влиянием изменений климатических показателей. При сохранении складывающейся тенденции государства ЦА могут столкнуться с их исчезновением.

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К примеру, в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20 % к 2040 году.

Нерациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии, дефицит которых уже отмечается в настоящее время, в совокупности с негативными воздействиями изменения климата, главным образом, сказывается на ключевых отраслях, таких как сельское хозяйство, энергетика и другие виды деятельности, зависящие от воды, при этом создавая угрозу продовольственной и энергетической безопасности стран региона, вызывая стремительный рост цен на продукты питания и электроэнергию.

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Накопительный эффект изменения климата будет иметь глубокие последствия. По прогнозам Всемирного банка, примерно к 2050 году в регионе будет наблюдаться пиковое потребление водных ресурсов, после чего сток заметно снизится. Наряду с сильнейшими наводнениями усилятся экстремальные засухи, а также будет ощущаться общая нехватка воды.

Угроза продовольственной безопасности

Сельское хозяйство играет значимую роль в экономике Центральной Азии. Эта отрасль восприимчива к погодным условиям и климату. Ежегодно страны региона сталкиваются с засухой, которая сокращает урожайность, а в отдельных случаях приводит к ее полному уничтожению, тем самым нанося огромный материальный ущерб сельскому хозяйству и становясь причиной возникновения рисков угрозы продовольственной безопасности всего региона.



Фото: ADB

Засуху также могут вызывать разрушительные песчаные и пыльные бури, способные перемещать миллиарды тонн песка через континенты.

Пустыни расширяются, сокращая площадь земель для выращивания продовольственных культур. Тепловой стресс, вызванный высокими температурами, усугубляет нехватку воды и уменьшает количество пастбищ, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и неблагоприятным образом сказывается на животноводстве.

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Энергетическая безопасность

Воздействие на производство энергии, вызванное повышением температур и снижением количества осадков, а также угрозы инфраструктуре для производства и передачи электроэнергии, обусловленные экстремальными погодными явлениями, подрывают цепочку поставок и энергетическую безопасность. Возрастающий спрос на водные ресурсы и подача воды с перебоями усиливают давление на существующие механизмы управления водными ресурсами и могут осложнить политические отношения, особенно в районе трансграничных бассейнов.

Гидроэнергетика занимает особое место в экономике стран ЦА, в частности Таджикистана и Кыргызстана, где благодаря ГЭС производится большая часть электроэнергии.

Шурабская ГЭСв Таджикистане на реке Вахш. Фото: sng.today

Гидроэнергетика имеет прямую зависимость от гидрологического цикла рек, который, как показывают климатические модели, будет меняться в долгосрочной перспективе. Это снизит надежность и мощность объектов гидроэнергетики. Ожидаемое сезонное снижение уровня воды или даже пересыхание некоторых небольших рек может остановить работу ряда малых ГЭС.

Особый риск для ГЭС представляют селевые потоки и осадочные породы. Заиление водохранилищ может снизить выработку электроэнергии и создать дополнительные сложности для управления ГЭС. В целом по оценке Всемирного банка, отрицательные климатические воздействия способны привести к снижению объема выработки гидроэлектроэнергии на 20% в Кыргызстане и Таджикистане. Повышение температуры воды или ее недостаточное количество могут отрицательно сказаться на выработке энергии тепловыми электростанциями в остальных странах региона.

Фото: Xinhua/Du Huaju

Наряду с вышеперечисленными факторами, негативно влияющими на экономику региона, также относятся финансовые потери, вызванные ростом количества и частоты стихийных бедствий в Центральной Азии, таких как наводнения, оползни, лавины, селевые паводки, температурные перепады, песчаные бури, пожары, наносящие огромный материальный ущерб. По данным Всемирного банка, в пяти государствах Центральной Азии с 1991 года только от наводнений пострадало более 1,1 млн человек и нанесен ущерб на сумму более 1 млрд долларов США. В целом стихийные бедствия в регионе причиняют убытки на сумму около 10 млрд долларов США и затрагивают жизни почти 3 млн человек каждый год.



Климатическая миграция населения

Климатические изменения с экстремальными погодными явлениями только усиливают факторы, влияющие на рост уровня бедности населения. Стихийные бедствия могут привести к вынужденным перемещениям людей с низким достатком. Наводнения, селевые паводки, оползни могут разрушить места проживания, оставив людей без средств к существованию. Аномальная жара, дефицит воды негативно сказывается на урожайности, и как следствие на заработке фермеров.

Фото: Reuters





Согласно данным доклада Всемирного банка, к 2050 году в Центральной Азии может появиться до 2,4 млн внутренних климатических мигрантов. Прогнозируется, что очаги климатического оттока населения появятся вдоль южной границы Казахстана, в районах вокруг Ферганской долины в Узбекистане и Таджикистане и города Бишкек, а также в крупных районах восточного Туркменистана и юга Узбекистана вдоль реки Амударья, где прогнозируется снижение доступности воды и урожаев.

При этом, Ферганская долина (территория между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном – прим. ред.), земли вокруг города Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая город Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Астана и Костанай) станут зонами притока внутренних переселенцев. Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии.

Фото: interaffairs.ru

Пути решения проблемы

По мнению экспертов, правительствам стран ЦА для борьбы с изменением климата необходимо действовать не только на национальном, но и региональном уровнях, параллельно повышая устойчивость и укрепляя водную безопасность.

Координация управления трансграничными водными ресурсами может повысить устойчивость региона к гидрологическим засухам. Это также предполагает более тесное сотрудничество в области обмена электроэнергией между государствами, что может дать странам верховья более гибкие возможности для компенсации сезонных дефицитов и излишков.

К слову, о решении проблемы энергетической безопасности в регионе говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоялась в г. Чолпон-Ата 21 июля 2022 года.

«Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства», - заявил Президент.





Кроме того, странам ЦА рекомендуется уделять первоочередное внимание повышению эффективности использования водных ресурсов в сельском и водном хозяйствах и энергетике, чтобы снизить их восприимчивость к неблагоприятным климатическим воздействиям. Любая дальнейшая экономическая и социальная деятельность без оптимальной эффективности использования воды, особенно в орошаемом земледелии, представляет собой упущенную возможность со всеми вытекающими последствиями. Серьезные усилия по снижению водозависимости и повышению экономической эффективности водопользования будут иметь ключевое значение для стратегий адаптации экономик Центральной Азии.

Региону необходимо диверсифицировать экономику и продвигать менее ресурсоемкие отрасли. Учитывая текущую сильную экономическую зависимость от сельского хозяйства во многих частях региона, масштабирование и поддержка других секторов является безотлагательным политическим императивом. Это в равной степени относится и к субрегионам, которые в значительной степени зависят от добычи и переработки ископаемого топлива и пренебрегают технологическим ростом и накоплением знаний в других секторах. Сокращение углеродного следа использования ресурсов — это путь к более устойчивой экономике в регионе.

Сотрудничество в области водных ресурсов имеет важное значение для повышения устойчивости к изменению климата. Скоординированное управление запасами воды вверх по течению может повысить региональную устойчивость к гидрологическим засухам в сезонных и годовых временных масштабах. В свою очередь, государства верховья выигрывают от повышения энергетической безопасности. Преимущества регионального сотрудничества выходят далеко за рамки снижения сезонного несоответствия спроса на воду и электроэнергии. Это могло бы также способствовать устойчивому развитию энергетики в регионе. Долгосрочная энергетическая безопасность Центральной Азии будет существенно укреплена за счет более разнообразных поставок электроэнергии, а страны получат лучшие возможности для долгосрочного сокращения выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.