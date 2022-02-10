Как избежать пожара в частном доме – рекомендации ДЧС Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Детские игры с огнем являются одним из распространенных причин пожара. За два года в Актюбинской области из-за подобных шалостей произошло 42 пожара в которых погибли 4 детей. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям области Евгений Овчарский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространенной причиной пожаров являются детские шалости с огнем. За два последних года от детских шалостей с огнем в нашей области произошло 42 пожара, при этом погибли 4 детей, в том числе двое в этом году.

Такие пожары возникают в домах, когда дети остаются одни. Для пожарной безопасности надо разговаривать с детьми на эту тему, не оставлять детей одних, учить их правилам поведения при пожаре, научить их телефонам экстренных служб, чтобы дети могли сообщить свой адрес, не разрешать детям пользоваться спичками, петардами и зажигалками в отсутствие взрослых. Обычно эти вещи хранятся в доступных местах и при отсутствии взрослых дети ими играются. Нельзя оставлять детей рядом с открытыми электроприборами, нужно отключать газовые плиты, если дети дома остались одни. Телефоны служб спасения 101 и 112, газовая служба 103», - рассказал Е. Овчарский.

По словам спикера, основная часть пожаров происходит в частном секторе, особенно пожароопасными являются дома, отапливаемые дровами и углем.

«Мы проводим постоянную работу с населением, сходы собрания по противопожарной безопасности. В домах, где отапливают углем или дровами стараемся осмотреть помещения, чтобы рекомендовать меры пожарной безопасности. Почти в каждом жилье есть нарушения правил пожарной безопасности. В основном это закрепление розеток, выключателей на горючем основании, так при коротком замыкании это приводит к пожару.

Также нельзя размещать газовые баллоны в жилом доме, они должны быть снаружи, если что-то произойдет с баллоном, то люди и здания останутся целыми.

Выявляются нарушения, связанные с перегрузкой электрических сетей, когда подключают электронагреватели, происходит замыкание и как следствие пожар», - говорит Е. Овчарский.

Он также рассказал о правилах использования газового оборудования.

«Газовый баллон должен быть вне здания, на расстоянии не менее 5 метров от входа, нельзя допускать к газовому оборудованию детей, хранить баллоны в гаражах, квартирах и на балконах, заправлять надо баллоны в специализированных пунктах, а не на газовых заправках, нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры - при этом выделяется угарный газ, который может привести к отравлению и даже летальным исходам. При утечке газа нельзя разжигать огонь и пользоваться электричеством, необходимо сразу вызвать газовую службу», - добавил он.

Напомним, 4 февраля в одной из многоэтажек Актобе произошел пожар. Спасено 13 человек, эвакуировано 60.