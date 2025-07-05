Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом, напомнили казахстанцам
Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом, напомнили казахстанцам в Министерстве здравоохранения РК. Об этом передает агентство Kazinform.
— С ростом туристических поездок сохраняется риск завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, — предупредили в министерстве.
Где повышенный риск?
Регионы риска: Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия — из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний: высокая заразность, тяжелое течение, ложности в лечении.
Пути заражения:
- загрязнённая вода и пища
- укусы комаров
- контакт с больными
- половой путь
Профилактика инфекций:
Против холеры (Индия, Африка, Йемен и другие):
- пить воду сомнительного качества
- пить только бутилированную/кипяченую воду
- мыть овощи/фрукты и обдавать кипятком
- мыть руки с мылом после туалета, перед едой и т. д.
Против малярии, Денге и др. (Африка, Азия, Латинская Америка):
- носить закрытую одежду
- использовать репелленты
- ставить противомоскитные сетки
- применять фумигаторы и аэрозоли
— При первых признаках болезни — не заниматься самолечением, немедленно обратиться к врачу! — призвали в Минздраве РК.
Факты и статистика:
- 17 пунктов пропуска в Казахстане обеспечены санитарно-карантинным контролем
- 50 тысяч человек пересекают границу РК ежедневно
- за 5 месяцев — 2,6 млн человек
- выявлено 43 пассажира с температурой — оказана медпомощь согласно алгоритма реагирования
Советы перед поездкой:
- изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения
- пройдите профилактическую консультацию у врача
- возьмите в дорогу базовый набор средств защиты
— Будьте ответственны — берегите здоровье в путешествии! — резюмировали в Министерстве здравохранения РК.
Как сообщалось, до 9,5 млн внутренних туристов ожидается в регионах Казахстана.
Кроме того, свыше 600 тысяч казахстанцев отдохнули в Узбекистане за 4 месяца 2025 года.