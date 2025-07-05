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    09:42, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом, напомнили казахстанцам

    Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом, напомнили казахстанцам в Министерстве здравоохранения РК. Об этом передает агентство Kazinform.

    минздрав, туризм
    Коллаж: Министерство здравоохранения РК

    — С ростом туристических поездок сохраняется риск завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, — предупредили в министерстве.


    Где повышенный риск?

    Регионы риска: Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия — из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний: высокая заразность, тяжелое течение, ложности в лечении.

    Пути заражения:

    • загрязнённая вода и пища
    • укусы комаров
    • контакт с больными
    • половой путь


    Профилактика инфекций:

    Против холеры (Индия, Африка, Йемен и другие):

    • пить воду сомнительного качества
    • пить только бутилированную/кипяченую воду
    • мыть овощи/фрукты и обдавать кипятком
    • мыть руки с мылом после туалета, перед едой и т. д.


    Против малярии, Денге и др. (Африка, Азия, Латинская Америка):

    • носить закрытую одежду
    • использовать репелленты
    • ставить противомоскитные сетки
    • применять фумигаторы и аэрозоли

    — При первых признаках болезни — не заниматься самолечением, немедленно обратиться к врачу! — призвали в Минздраве РК.

    Факты и статистика:

    • 17 пунктов пропуска в Казахстане обеспечены санитарно-карантинным контролем
    • 50 тысяч человек пересекают границу РК ежедневно
    • за 5 месяцев — 2,6 млн человек
    • выявлено 43 пассажира с температурой — оказана медпомощь согласно алгоритма реагирования 



    Советы перед поездкой:

    • изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения
    • пройдите профилактическую консультацию у врача
    • возьмите в дорогу базовый набор средств защиты


    — Будьте ответственны — берегите здоровье в путешествии! — резюмировали в Министерстве здравохранения РК.

    Как сообщалось, до 9,5 млн внутренних туристов ожидается в регионах Казахстана.

    Кроме того, свыше 600 тысяч казахстанцев отдохнули в Узбекистане за 4 месяца 2025 года.

    Теги:
    Туризм Здравоохранение Общество Безопасность Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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