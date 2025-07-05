Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом, напомнили казахстанцам

— С ростом туристических поездок сохраняется риск завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, — предупредили в министерстве.



Где повышенный риск?

Регионы риска: Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия — из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний: высокая заразность, тяжелое течение, ложности в лечении.



Пути заражения:

загрязнённая вода и пища

укусы комаров

контакт с больными

половой путь



Профилактика инфекций:





Против холеры (Индия, Африка, Йемен и другие):

пить воду сомнительного качества

пить только бутилированную/кипяченую воду

мыть овощи/фрукты и обдавать кипятком

мыть руки с мылом после туалета, перед едой и т. д.



Против малярии, Денге и др. (Африка, Азия, Латинская Америка):

носить закрытую одежду

использовать репелленты

ставить противомоскитные сетки

применять фумигаторы и аэрозоли

— При первых признаках болезни — не заниматься самолечением, немедленно обратиться к врачу! — призвали в Минздраве РК.





Факты и статистика:

17 пунктов пропуска в Казахстане обеспечены санитарно-карантинным контролем

50 тысяч человек пересекают границу РК ежедневно

за 5 месяцев — 2,6 млн человек

выявлено 43 пассажира с температурой — оказана медпомощь согласно алгоритма реагирования





Советы перед поездкой:

изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения

пройдите профилактическую консультацию у врача

возьмите в дорогу базовый набор средств защиты



— Будьте ответственны — берегите здоровье в путешествии! — резюмировали в Министерстве здравохранения РК.

Как сообщалось, до 9,5 млн внутренних туристов ожидается в регионах Казахстана.

Кроме того, свыше 600 тысяч казахстанцев отдохнули в Узбекистане за 4 месяца 2025 года.