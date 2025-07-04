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    21:15, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 600 тысяч казахстанцев отдохнули в Узбекистане за 4 месяца 2025 года

    В январе-апреле этого года в Узбекистан приехали более 3,1 миллиона иностранных туристов, это на 46,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ташкент
    Фото: Pixabay

    Как сообщили представители Комитета национальной статистики Узбекистана, большая часть иностранцев, приехавших в страну, граждане Кыргызстана – 942,2 тысячи человек, и Таджикистана –793,9 тысячи человек.

    Казахстан на третьем месте. В январе-апреле этого года более 617 тысяч казахстанев провели отпуск в Узбекистане.

    Большая часть туристов посетила достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

    В 2024 году Узбекистан планировал принять 2,2 млн казахстанцев. Но за 11 месяцев прошлого года приехали более 1,3 млн казахстанских туристов.

    Где лучше забронировать жилье заранее, а куда отправиться по готовой путевке и сколько всего денег вам понадобится — можно прочитать здесь.

    Теги:
    Туризм Узбекистан Статистика Центральная Азия
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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