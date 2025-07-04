Свыше 600 тысяч казахстанцев отдохнули в Узбекистане за 4 месяца 2025 года

Как сообщили представители Комитета национальной статистики Узбекистана, большая часть иностранцев, приехавших в страну, граждане Кыргызстана – 942,2 тысячи человек, и Таджикистана –793,9 тысячи человек.

Казахстан на третьем месте. В январе-апреле этого года более 617 тысяч казахстанев провели отпуск в Узбекистане.

Большая часть туристов посетила достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

В 2024 году Узбекистан планировал принять 2,2 млн казахстанцев. Но за 11 месяцев прошлого года приехали более 1,3 млн казахстанских туристов.

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