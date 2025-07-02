До 9,5 млн внутренних туристов ожидается в регионах Казахстана

По прогнозам Министерства туризма и спорта, в 2025 году около 9,5 млн человек совершат поездки по Казахстану с размещением в гостиницах и других туристических объектах. Речь идет о внутреннем туризме – путешествиях казахстанцев по стране. Это больше, чем в 2024 году, когда услугами объектов размещения воспользовались 9,1 млн туристов, а объем оказанных услуг превысил 300 млрд тенге,

Как сообщили в Комитете индустрии туризма, казахстанцы продолжают активно открывать для себя самые разные уголки страны. Наиболее востребованными направлениями остаются:

Алматы – самый посещаемый город республики. В 2024 году мегаполис принял 2,3 млн туристов благодаря сочетанию городской инфраструктуры, природных достопримечательностей и горнолыжных курортов.

Астана развивается как центр делового и событийного туризма. В прошлом году столицу посетили 1,5 млн человек.

Акмолинская область, прежде всего, курортная зона Бурабай, которая привлекла 533 тысячи туристов.

Шымкент стабильно входит в число популярных направлений: его выбрали 508 тысяч человек.

Алматинская область – привлекательное направление для природного туризма. Здесь в прошлом году отдохнули 507,5 тысячи казахстанцев.

В Минтуризма подчеркивают, что казахстанцы все чаще выбирают отдых в пределах страны – от активных путешествий и курортов до культурных и исторических маршрутов. В 2025 году ожидается не только рост интереса к традиционным направлениям, но и увеличение турпотока в регионы, где развивается новая туристическая инфраструктура.

О потенциале и проблемах этнотуризма в Казахстане – читайте в нашем аналитическом материале.

Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан, рассказываем в нашем небольшом обзоре.